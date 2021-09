Waltner Róbert reméli, nem térnek haza üres kézzel Újpestről

Hétfőn 20 órától az Újpest–ZTE FC találkozóval zárul a labdarúgó NB I 6. fordulója, és olyan két együttes lép pályára, amely eddig kevesebbet mutatott annál, mint amit önmagától is elvárt volna. Waltner Róbert, a ZTE FC vezetőedzője bízik az eredményes játékukban, s főleg abban, hogy az együttes védekezése végre összeáll.

Ezt ne hagyja ki! Gázrezsóval főznek a metróbejárat mellett a hajléktalanok

Kéthetes bajnoki szünetet követően lép pályára a ZTE FC, sőt a zalaiak esetében ez több, mint két hetet jelent. Legutóbb ugyanis augusztus 27-én, pénteken játszott, amikor hazai pályán szenvedett vereséget a Bp. Honvédtól, most pedig hétfőn következik az újabb fellépés. A ZTE FC esetében érdekes lehet az, miként telt el ez a bajnoki szünet, hiszen a legutóbbi mérkőzésen azért akadtak gondok, melynek akkor Waltner Róbert vezetőedző is hangot adott. Főleg együttese első félidei futballját illette kritikával a Honvéd elleni összecsapáson.

– A kéthetes szünet első felében főleg a munkáé volt a főszerep – hallottuk a szakvezetőtől, amikor megkerestük az újabb találkozóval kapcsolatban. – Keményen dolgoztunk, hogy aztán a következő hét már a bajnoki ritmusban teljen, hiszen következik az Újpest elleni meccsünk. Leginkább a csapatvédekezést szeretnénk erősíteni, stabilizálni, hiszen sok gólt kapunk, ami tavasszal, miután ideérkeztem, nem volt ránk jellemző. Igaz, hogy tizenkét új játékos érkezett, ám a többiek akkor is itt voltak. Azon dolgoztunk, hogy a kevesebb gólt kapjunk, s remélem, meglesz az eredménye.

Waltner Róbert azt is elmondta, hogy az újonnan érkezett játékosok számára is kell még egy kis idő, amíg utolérik magukat. Közülük eddig Bakary Nimaga és Preslav Borukov még nem mutatkozott be az együttesben (utóbbi már kispados volt kétszer is). A szakvezető kérdésünkre elmondta, hogy a mali középpályás hasznos tagja lehet a csapatnak, ez látszik rajta, azonban három hónapig egyedül edzett, és ez nem egyenértékű a csapatszintű felkészüléssel.

Ám vissza a hétfőhöz. Az Újpest jelenleg a sereghajtó az öt mérkőzésen szerzett két pontjával, és még nincs győzelme Michael Oenning együttesének. A ZTE FC eddig négy pontot szerzett, így nem kell matematikai zseninek lenni ahhoz, hogy megállapítható legyen: hazai siker esetén az Újpest előzhet. Afelől sem lehet kétség, hogy Újpesten most a hazai győzelem jelentené az első opciót.

Természetesen egerszegi szemszögből nézve az idegenbeli pontszerzés, pontok szerzése is mindennél fontosabb lenne. Waltner Róbert elmondta, hogy akadnak a keretben sérüléssel bajlódók, ettől is függhet az együttes összeállítása, de legfőképp ő is bízik az eredményes játékban.

– Korábban is hangoztattam, hogy ebben a tizenkét csapatos bajnokságban nincs olyan, hogy könnyű mérkőzés, valamennyi egyformán fontos és nehéz – jegyezte meg. – Bárki ellen lépünk pályára nem fordul meg a fejemben annak a lehetősége, hogy esetleg rámenjünk a döntetlenre. Úgy állok ehhez a találkozóhoz is: nyerni akarunk, de persze azt majd a játék dönti el, hogy esetleg akár egy pont megszerzése is jó eredményt jelentene-e.

Nyilvánvaló, és ezt nem is kellett mondania a szakvezetőnek, hogy a vereség az, ami után senki nem lehet elégedett…