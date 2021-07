Waltner Róbert lába gipszbe került a Fieszta előtt

A ZTE FC labdarúgó csapata szombaton a ZTE Fiesztával tartja hagyományos bajnoki főpróbáját, hiszen jövő vasárnap már élesben az NB I új idényének első fordulójában a MOL Fehérvár FC lesz a vendége. Waltner Róbert, a ZTE FC vezetőedzője viszont balesetet szenvedett, de ő is ott lesz a szombati eseményen.

Egészen pontosan sportbalesetet szenvedett Waltner Róbert. Regeneráló edzést végeztek és ő is beszállt lábteniszezni, azonban egy felugrásnál a hálótartó vasra lépett, és… Ahogy elmondta, „nem nézett ki túl jól” a lába, hiszen a bokája csaknem kilencven fokban kificamodott és elszakadtak a szalagok is. Műteni viszont nem kell, így a csütörtöki edzésen már ő is ott volt, persze begipszelt lábbal… Azaz ott tud lenni a szombati ZTE Fiesztán is, amelytől azt várja a vezetőedző, hogy csapata friss legyen, masszív és fegyelmezett, és „azt remélem, ezt is fogom látni”. Zoran lesjak és Huszti András továbbra sem áll a csapat rendelkezésére.

Szombaton a ZTE FC II. együttese a stadion mögötti pályán szlovéniai testvércsapatával, az Nafta Lendvával játszik 15 órától felkészülési mérkőzést, majd a stadionba tevődik át a program, ahol például utánpótlás csapatok találkoznak, 17.50-től pedig a ZTE és a Haladás öregfiúk csapatai találkoznak.

A fő mérkőzést 19 órától a ZTE FC és a ciprusi első osztályú AEK Larnaca összecsapása jelenti, majd a rendezvény végeztével tűzijáték zárja le az egész napos programot.

A ZTE honlapján megjelentek szerint az ingyenes program megtekintéséhez védettségi igazolvány bemutatása szükséges a jelenlegi járványügyi szabályoknak megfelelően. A védettségüket igazolók karszalagot kapnak, így szabadon mozoghatnak a helyszínek között is. A karszalagok július 24-én vehetők át 9 órától a ZTE Shopban, a D1 szektor melletti jegypénztárban, illetve kapunyitáskor (16.00) a belépési pontokon, továbbá a ZTE II. mérkőzése lőtt is.

A ZTE FC csütörtökön újabb igazolást jelentett be, folytatva azt a trendet, hogy reményteljes fiatalokat is magához csábít. Ezúttal a 21 esztendős Majnovics Martin leigazolását jelentették be, aki St. Pöltenből érkezik. A bal oldali szélső az U17-es, U19-es és U21-es válogatottaknak volt tagja, 2014-ben igazolt Ausztriába a Mattersburg gárdájához és 2017 májusában mutatkozott be a klub második csapatában. Tavaly a Mattersburg első együttesében is is bemutatkozhatott, majd októberben a szintén első ligás St. Pölten csapatához igazolt.