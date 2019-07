Waltner Róbert is pályára lép a szombati show-n a ZTE-stadionban

A ZTE FC NB I-es rajtra készülő labdarúgó-együttese befejezte szlovéniai edzőtáborát, de csak szusszanásnyi pihenőt kaptak a játékosok, hiszen szombaton már a bajnoki főpróba következik a ZTE Arénában. A Zete Fieszta névre keresztelt esemény a délutáni óráktól egészen estig tart, benne az al-Ittihad Kalba, Dzsudzsák Balázs csapata elleni találkozóval.

Mint beszámoltunk róla, kedden az algériai Paradou AC ellen zárta Szlovéniában a tíznapos edzőtáborát a ZTE FC, majd hazatért a társaság. Szerdára pihenőt kaptak a játékosok dr. Dobos Barna vezetőedzőtől, de csütörtöktől folytatódik a munka. Amit továbbra is nehezítenek sérülések: Zoran Lesjak és Kiss Máté is harcképtelen, de a csapatkapitány Babati Benjamin is csak a keddi találkozó hajrájában állt be először a játékba a nyár során.

A keret változott az edzőtábor során (az ukrán Holodiuk érkezett, Gajdos Zsolt pedig Szegedre igazolt), és ezen a téren újabb fejleményt hozott a szerda. A ZTE FC ugyanis bejelentette, hogy komoly nemzetközi rutinnal rendelkező védővel erősít, amikor a Fehérvár FC-től egy évre kölcsön­veszi Tamás Krisztiánt. A balhátvédként bevethető játékos megfordult az olasz AC Milan U19-es keretében, de futballozott a Serie B-ben és a cseh élvonalban is, az elmúlt két évet pedig Fehérváron töltötte.

Közben a szombati „Zete Fieszta!” előkészületein is dolgoztak a klub munkatársai. Bajnoki főpróbának szánják az eseményt, amely mindenképp különleges lesz, hiszen hét év után először készülhet a csapat NB I-es rajtra. A program szerint a ZTE Aréna kapuit 15 órakor nyitják, majd „bemelegítésként” a ZTE vezetői és ultrái közötti focimeccs következik. Az eseményt igyekeztek úgy megszervezni, hogy a játéktéren mindig történjen valami, így a klub utánpótlásának tagjaival ismerkedhetnek az érdeklődők. A következő kiemelt mérkőzés a ZTE–Haladás öregfiúk összecsapása lesz 16.45 órától, mindkét oldalon ismert labdarúgókkal. Hazai részről többek közt Sorin Botis, Szamosi Tamás, Csóka Zsolt, Vlaszák Géza, Molnár Balázs, Kaj András és Waltner Róbert (a ZTE FC-hez hasonlóan NB I-es újonc Kaposvár vezetőedzője) is pályára lép; a szombathelyiektől Liviu Bonchis, Németh Gábor, Balassa Péter és Vidóczi József lesz ott a zöld gyepen.

Este hat órakor kezdődik a ZTE FC és az arab emírségekbeli al-Ittihad Kalba „éles” mérkőzése, melyet a kék-fehérek igazi főpróbának szánnak. Információink szerint a vendégeknél a magyar válogatott csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs is játszik. Vele egyébként a mérkőzés előtt és után is találkozhatnak a szurkolók.

Az összecsapás után, 20 órától a ZTE FC NB I-es rajtra készülő együttesének hivatalos csapatbemutatójára kerül sor, majd a szurkolók is találkozhatnak a játékosokkal.

A szombati rendezvényre a déli és a nyugati tribünt nyitják meg, a büfék üzemelni fognak, valamint bérletvásárlásra is lesz lehetőség. A belépés ingyenes, és a ZTE FC vezetői azt remélik, nagyon sokan látogatnak ki a stadionba, hogy ismerkedjenek az új keret tagjaival, vagy éppen ismét találkozzanak a már jól ismert kedvencekkel.