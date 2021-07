Waltner Róbert: erős csapat a Fehérvár, de szeretnénk meglepetést okozni

Vasárnap 17.45 órától a ZTE FC NB I.-es labdarúgócsapata is megkezdi a 2021-2022. évi bajnokságot, hazai pályán, a MOL Fehérvár FC ellen. A nyitány előtt Waltner Róbert vezetőedzőt kérdeztük a felkészülésről, illetve az első találkozó esélyeiről, amit pikánssá tesz a tény, hogy az egy hete távozott Sallói István a fehérváriakkal tér vissza Egerszegre, mint sportigazgató.

Waltner Róbernek már nem kellett ismerkednie a csapattal, hiszen az előző kiírás utolsó hét találkozóján is ő vezette a ZTE FC-t. Méghozzá sikerrel, hisz meg tudtak kapaszkodni az élvonalban. Az új szezonra június közepén kezdték a felkészülést, és két nappal a rajt előtt azt kérdeztük a szakvezetőtől, készen áll-e a csapat.

– Nehéz még erről bármit mondani – válaszolta Waltner Róbert. – A felkészülés alatt is éreztem egyfajta hullámzást, de mindenre a bajnokság ad majd választ. A múlt hétvégi, főpróbának számító találkozó első félideje sem tetszett, aztán a második már igen. Egy center még elkelne a csapatba, hiszen Futács távozott.

Nem könnyítette meg a szakvezető dolgát az a tény, hogy a védelemből kiesett a felkészülés során az újonnan igazolt, ám megsérült Huszti András és a rutinos Zoran Lesjak. Vajon mindez mennyiben írta át Waltner Róbert eredeti elképzeléseit?

– Teljesen, hiszen már az előző bajnokság utolsó hét mérkőzésén is azzal küzdöttünk, hogy nincs igazi jobbhátvédünk – válaszolta a tréner. – Erre a pozícióra igazoltunk, és éppen ez a játékos, Huszti esett ki. Lesjak pedig a szezon vége óta sérült. Meglehet oldani persze ezt is, de Lesjak esetében meghatározó játékosról van szó. Aki szerencsére már edz és a labdás játékba is be tud szállni. A középpályán Halilovic érkezésével jó játékost nyertünk – amikor teljesen utoléri magát. Aztán ha Lesjak is hadra fogható lesz, például őt is ki lehet majd mozdítani a védelemből, egy sorral előbbre. Ha mindenki felépül, akár kellemes gondjaim is lehetnek…

A nyitányra viszont még nem jön el ez az állapot, és a héten az Eszéktől kölcsönvett Eros Grezda és Josip Spoljaric sem valószínű, hogy csatasorba állhat. Pedig egy nyitómeccs mindig és mindenkinek fontos, ezzel Waltner Róbert is egyetértett.

– Az első mérkőzés mindig más, abból a szempontból, hogy még senki nem úgy megy bele, mint amikor már belemelegednek a bajnokságba a csapatok – vélekedett a vezetőedző. – Fegyelmezett csapatot akarok látni, és jó lenne meglepetést okozni, de tudjuk, milyen erős együttes érkezik. A Fehérvár FC a Ferencvárossal szeretné felvenni a harcot a bajnoki címért. Ám mi sem akarunk feltartott kézzel kimenni a pályára. A pillanatnyi maximumot várom a csapattól, és remélem, hogy ez majd eredménnyel is párosul. Remélem, hogy sokan kijönnek a találkozóra, hiszen az egerszegi publikum mindig nagy segítséget tud adni. Megpróbáljuk minél többször kiszolgálni a közönséget és meghálálni azt a támogatást, amit tőlük kapunk.

Sallói István, aki az elmúlt szombatig három éven át volt a ZTE FC sportigazgatója, igent mondott a Fehérvár FC megkeresésére és „Vidi” sport­igazgatójaként térhet vissza Egerszegre. A csapatot ismeri, hiszen vele alakították ki a keretet. Mennyiben hátrány most ez zalai szempontból? – kérdeztük Waltner Róbertet.

– Valóban, Sallói István ismeri a csapatot és persze engem is, hogy miként gondolkodom edzőként. Jó kapcsolatban voltunk, jól dolgoztunk együtt, sajnálom, hogy elment, de meg lehetett érteni az indokait. Most biztosan segíteni tud a szakmai stábnak, de szerintem ez nem fogja döntően befolyásolni a mérkőzés történéseit.

És ne feledjük, az egerszegiek szakvezetője is sérült, hiszen a múlt héten súlyos bokasérülést szenvedett. Hogy ez mennyiben befolyásolja a munkáját, arról így vélekedett:

– Mindent el tudok végezni, ami a munkához kell, hat hétig viselek fekvőgipszet, ebből egy hét már letelt… A munkában nem hátráltat, annyiban igen, hogy akár edzésen, és meccseken, amikor nagyon beleélem magam, mankóval azért nehezebb a mozgás…

Az érvényes rendelkezések szerint a stadion lelátóin csak védettségi igazolással rendelkezők foglalhatnak helyet, és a belépésnél (a személyi igazolvánnyal együtt) ezt ellenőrizni fogják. Kapunyitás vasárnap 16.45-kor.

VÁLTOZÁSOK A ZTE FC KERETÉBEN

Érkezett: Beke Péter (Hamburger SV), Emir Halilovic (bosnyák, Bandirmaspor), Daniel Milovanovikj (északmacedón, Akademija Pandev), Nikola Szerafimov (északmacedón, A. Pandev), Majnovics Martin (St. Pölten), Huszti András (Puskás Akadémia FC, kölcsönbe), Skribek Alen (Puskás, kölcsönbe), Josip Spoljaric (NK Osijek, kölcsönbe), Eros Grezda (NK Osijek, kölcsönbe).

Távozott: Könyves Norbert (Diósgyőr), Sandro Semedo (portugál, lejárt a szerződése), Szalai Dániel (Budafoki MTE), Szépe János (Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként), Vass Patrik (Nyíregyháza), Futács Márkó (lejárt a szerződése), Artem Favorov (Puskás, kölcsönből vissza), Szánthó Regő (Ferencváros, kölcsönből vissza).