Volt mit ünnepelni a ZTK FMVas-nál

Hosszúra nyúlt, de eredményes szezont zárt a ZTK FMVas férfi szuperligás tekecsapata. A megyeszékhelyi együttes a bajnokság elején megnyerte a Világkupát, az idény végén „felkúszott” az SZL első helyére, megvédve bajnoki címét.

Az idényzárón, amelyen megtörtént az érmek átadása is. Takács László, klub elnök elmondta, hogy távirati stílusban értékeli a csapat teljesítményét, mivel a bőség zavarával küzd. Kiemelte,hogy a Világkupát először nyerte meg a ZTK FMVas. A nemzetközi versenyt erősebbnek tartja, mint a Bajnokok Ligáját, mivel a VK-n nem nagyon lehet hibázni, csekély az esély a javításra. A bajnoki cím megvédése is a dicséretes tettek sorába tartozik. Ennek fényében még a BL botlás is megbocsátható. Örvendetesnek tarja, hogy a felnőtt csapat mellett az ifjúságiak is bajnokok lettek a Szuper Ligában.

Valami rosszat is mondjon csapatáról, a felnőtt egyéni versenyen jobb teljesítményre számított, csak egy érmet szereztek a klub játékosai. Az ifjúságiaknál Farkas Ádám tekés nyelven szólva tarolt hazai „vizeken” korosztálya aranyérmét bezsebelte. Az ifjúságiak VB-jén világbajnoki címet szerzett. Nem igazolnak senkit az új idényre, de Ádám korosztályából kiöregedve ott kopogtat a felnőtt csapat ajtaján. Reméli pár éven belül meghatározó tudású játékossá válik. A kolozsvári felnőtt VB-n két egerszegi játékos is szerepelt Fehér Zoltán, és Kozma Károly egyaránt dicséretesen helyt állt.

A ZTK FMVas anyagi helyzetéről elmondta, hogy a Szuper Ligára adott volt a pénz. A Világkupa szerepléshez a névadószponzor az FMVas Kft. adott plusz forrást, a BL szereplésben az önkormányzat segített. A két nagy támogató mellett több kisebb szponzor is segítette a csapat eredményes szereplését.

A jövőről elmondta, hogy az SZL-ben a dobogó a cél, a VK-ban, és a Bajnokok Ligájában egyértelműen a négy közé jutás a terv. Örülnek, hogy az új bajnokságot felújított hazai pályán kezdhetik.

Balaicz Zoltán polgármester a város nevében gratulált a ZTK FMVas sikereihez. Kiemelte, hogy a tekézők már régen megérdemelték a pálya felújítását. A létesítmény 18 év után, 18 millió forintból szépül meg. Elárulta, hogy idén a Sportmecénása díjat az FMVas Kft-nek ítélték oda, a ZTK folyamatos támogatásáért. Dicsérte a játékosokat, akik munka, és a családi feladatok mellett érik el, évről, évre a szép sikereket.

Az értékelés és köszöntő után Balaicz Zoltán és Tóth László, a Magyar Teke Szövetség főtitkára átadta az érmeket a játékosoknak és a klub vezetőinek.