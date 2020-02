Vízválasztó lehet a ZTE FC számára a szerdai, Kisvárda elleni mérkőzés

Nem segített a hangulaton a szombati vereség, de a ZTE FC labdarúgóinak most már a szerdai újabb mérkőzéssel kell foglalkozniuk, hiszen a Kisvárda érkezik Egerszegre. Vízválasztó lehet a szerdai meccs abból a szempontból, hogy a kék-fehérek képesek lesznek-e kizökkenni az első két tavaszi forduló – mondjuk így – apátiájából.

A ZTE FC helyzete nem könnyű, ugyanis a két tavaszi meccse nulla pontot eredményezett. A vereség a Diósgyőrtől (1-3) és szombaton a Pakstól (0-2) leginkább lélektani szempontból viselte meg Dobos Barna együttesét. Nincs most meg az az egység, mint a felkerüléskor, de ez valahol érthető is. A győzelmek mindig jobban „összerántják” a társaságot, de persze arra is készülni lehetett, hogy az NB I-ben a ZTE FC nem a bajnoki címért harcol majd. Leginkább tehát mentálisan kellene felrázni a társaságot, noha letargia nincs, de feszültség igen, amit szombaton a találkozó után Pakson mi is tapasztaltunk.

Mindez egyébként akár jól is jöhet, csakhogy kell már az eredmény is. Nézzük az optimistább megközelítést: a ZTE FC mindössze három pontra van az előtte álló két csapattól. Gondoljunk csak a Diósgyőr példájára: kiesőjelöltként vonult téli pihenőre, nyert két meccset, és máris az ötödik. A pesszimistább megközelítés a ZTE FC esetében ugyanakkor az, hogy két olyan csapattól kapott ki, amelyeknél csak erősebb ellenfelek várnak rá a folytatásban. Az egerszegiek játékában is van egyfajta megtorpanás, a paksi helyzetei ellenére is. Nem tudott nyomást helyezni az ellenfélre, legalábbis olyat nem, hogy a próbálkozásait a Paks ne hárította volna viszonylag egyszerűen. A két elmaradt büntetőt pedig csak azért kell megemlíteni, mert tény, hogy jártak volna. Csakhogy erre nem lehet alapozni. A játékvezető vagy befújja, vagy nem.

Végh Gábor, a ZTE FC többségi tulajdonosa tegnapi számunkban elmondta: egyszerűbb lenne edzőt váltani – amit sokan szinte követeltek –, de úgy látja: ez nem oldaná meg a csapat összes problémáját. Azt is elmondta: ő nem adja fel a harcot, és a szurkolókat is arra kéri, hogy ne tegyék ezt. Egy biztos és elvitathatatlan minden szóbeszéd ellenére: a klub első embere sokat áldozott a csapat megerősítésére, az pedig, hogy a Paks elleni meccsen a második gól után elhagyta a stadiont, pontosan azt mutatta: neki sem mindegy a ZTE FC további sorsa.

A nézőkön pedig tényleg sok múlhat, noha szögezzük le, „parancsszóra” soha nem lehet szurkolni. Ezt most arra értjük: ennek mindig belülről kell jönnie. Persze jogos a kérés is, hogy a nézők segítsenek, de mindig a szurkoló dönt. Ott és akkor. Lehet, hogy patetikus, amit leírunk, de a ZTE FC legnagyobb feladata szerdán az lesz, hogy tűzbe hozza a drukkereket. Méghozzá bármivel. Nem feltétlenül parádés játékra kell gondolni, lehet ez mondjuk a jól látható harci szellem vagy a küzdés, egy nagy gól vagy egy védés, egy szerelés. Bármi, ha értik. Mert tényleg jó lenne bent maradni…