Vízilabda-eredmény született Zalakomárban az I. osztályban

A hét végén a 9. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztályban. Az idei szezonban először nyert a Szepetnek együttese, amely a Hévíz ellen diadalmaskodott.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 1-1 (0-0)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Zalalövő: Balogh B. – Gyenese, Csik, Elek (Biczó), Horváth E., Bekes, Kellner, Bíró, Radics, Cseresnyés (Horváth T.), Horváth D. Edző: Ostrom János.

Kiskanizsa: Munkácsi – Petánovics, Piecs, Kotnyek, Fülöp R. (Jagarics), Dolmányos, László, Kovács D., Kollár, Völgyi, Anger. Edző: László Roland.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, kevés helyzettel, melyek közül a legnagyobb a hazaiaké volt. A 62. percben egy vendégakció végén jobbról szállt a labda keresztbe, a hosszú oldalon két kiskanizsai játékos is érkezett, közülük Kollár lőtt a hálóba, 0-1. Öt perc múlva egyenlített a hazai gárda, Cseresnyés 20 méteres átlövése a kapufa tövét érintve jutott a hálóba, 1-1. Az utolsó percekben bármelyik csapat megnyerhette volna a mérkőzést, de a döntetlen igazságos.

Gólszerzők: Cseresnyés, ill. Kollár. Jók: Horváth D., Beke, Radics, ill. Anger, Kollár, Petánovics. U19: Zalalövő–Kiskanizsa 18-0.

Csács-NSE–Technoroll Teskánd 1-15 (1-7)

Nemesapáti, 50 néző. Jv.: Kondákor M.

Csács-NSE: Kovács Sz. – Horváth L., Kránicz, Hrotkó, Török, Kovács M., Lendvai, Richter, Offner, Horváth Sz., Leposa. Edző: Safet Jahic.

Teskánd: Pergel D. – Szabó B. (Molnár A.), Nagy R., Pergel B., Hetesi, Szekeres (Nagy M.), Major (Bolla), Bedő (Nagy T.), Bailo, Bontó, Simonfalvi. Edző: Pergel Attila.

A megfiatalított hazai csapat az első félidő derekáig hősiesen küzdve tudta tartani magát a valószínűleg bajnokesélyes Teskánd ellen úgy, hogy 11-esből még egyenlíteni is tudott. Ezt követően azonban a kiváló játékosállománnyal rendelkező vendégek szebbnél szebb helyzeteket kidolgozva megoldhatatlan feladat elé állították a Csács-NSE csapatát, kialakítva így a végeredményt.

Gólszerzők: Kovács M. (11-esből), ill. Pergel B. (5), Bontó (3), Nagy R. (3), Bailo, Pergel D. (11-esből), Simonfalvi, Nagy M. (11-esből). Jók: Kovács Sz., Kovács M., Török, ill. az egész csapat.

Kinizsi Gyenesdiás–Lenti TE 4-1 (0-1)

Gyenesdiás, 70 néző. Jv.: Iványi G.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Fehér (Kovács D.), Cséri, Nedelkó, Tóth R., Pálfi, Hegyi, Szőcze (Fellner), Tarnóczai (Szi-Péter), Ács (Tóth B.), Sipőcz. Edző: Kocsis Norbert.

Lenti: Balogh B. – Lovrencsics – Bakos Cs., Bakos B., Simon P., Biharvári (Kondákor, Kiss K.), Tuboly (Illés), Lukács, Orbán, Takács, Balogh M. Edző: Koczor Szilárd.

Egyperces gyászszünettel kezdődött a találkozó a hazaiak közelmúltban elhunyt törzs­szurkolója, a néhai Benke Sándor emlékére. Ezt követően a vendégeknek sikerült jobban elkapni a fonalat, és a 20. percben Lukács 16 méterről laposan a hosszú sarokba helyezett. Úgy tűnt, ezzel el is dőlt a mérkőzés, mivel a két nehéz helyzetben lévő csapat jobbára csak a mezőnyben kergette a labdát. A passzok rosszul sikerültek, a kapura lövések eredménytelenek maradtak. Az utolsó tíz perc játékban mindenkit, eredményben a gyenesieket kárpótolta. Egy mintaszerű támadás végén Balogh Balázs kétszer is remekül védett, végül a Fehér lövésébe belenyúló Simonról a hálóba pattant a labda. Két perc múlva Pálfi egy az egyben állt a kapussal szemben és megszerezte a vezetést. Három perc múlva Tóth Bence tört a bal szélen előre, jól adott középre Sipőczhöz, aki nem hibázott. A hosszabbításban a szintén becserélt Fellner egy szépen kidolgozott támadásból állította be a végeredményt. A jól sikerült cseréknek és a hazai csapatban lévő tartásnak köszönhetően a Gyenesdiás meg tudta fordítani a mérkőzést és nagyon fontos győzelmet szerzett.

Gólszerzők: Pálfi, Sipőcz, Fellner, Simon (öngól), ill. Lukács. Jók: az egész csapat, ill. Lukács, Orbán. U19: Gyenesdiás–Lenti 0-4.

Szepetnek–Hévíz 4-0 (2-0)

Szepetnek, 70 néző. Jv.: Farsang B.

Szepetnek: Szekeres P. – Pataki (Schmidt), Szabó Be., Fadgyas, Baksai, Szabó Ba., Szilágyi A. (Czene), Pál Ma., Nagy T., Orsós R., Horváth M. (Büki B.). Edző: Németh István.

Hévíz: Gujgiczer – Nagy S., Meidl, Buza, Dominkó, Farkas F. (Pál B.), Szindekovics, Damina D. (Nyári), Tóth I. (Lajtai), Filó, Karakai. Edző: Damina László.

Először a 6. percben „dörrent” Damina László hangja a vendégek kispadjáról, amikor a hazaiak már a harmadik ígéretes lehetőségüket vezették a hévízi kapu felé, aztán a vezetést Baksai Krisztián révén pont egy olyan lövésből szerezte meg a Szepetnek, ami alighanem beadásnak indult… A hévíziek próbáltak újítani, de akkor meg Németh István szólt kicsit határozottabban labdarúgóinak, s jött is Pál Martintól a házigazdák második találata. A félidő hátralévő részében Orsós Roland már a riói Copacabanát is megidézte a szepetneki sportpályán, amikor is támadóként a balbekk pozíciójában bőrözte be cselei után ellenfelét, ugyanakkor tisztában lehetett vele mindenki, a meccs még hozhat nehéz pillanatokat a Szepetneknek. Így is lett, a zöld-fehérek nekirontottak szünet után a hazaiaknak, Szekeres Péter azonban igazolta azon formáját: ha belövik és a fonalat elkapva nem kap gólt, akkor lehetetlenség neki betalálni. Nagy Tamásék „túlélték” ezt az időszakot, mi több, maradt még arra is energia soraikból, hogy Orsóst kétszer is olyan jó helyzetbe hozzák, hogy a támadó még két gólt szerezhessen.

Gólszerzők: Orsós R. (2), Baksai, Pál Ma. Jók: Szekeres P., Szabó Ba., Szilágyi A., Nagy T., Orsós R., ill. Buza, Karakai.

Magnetic Andráshida TE–Zalaszentgrót 0-1 (0-1)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Bors B.

Andráshida TE: Kiss D. – Horváth B., Papp T., Doszpoth, Kaprinai, Nikitscher, Lukács L., Karvalics (Péhl), Bognár, Lukács B., Balogh A. (Odonics). Edző: Balázs Zsolt.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Tóth D. (Farkas F.), Gájer P. (Lampert), Ferenczi (Fábián), Horváth B., Csik, Iberhart, Penczák, Horváth D. Edző: Jankovics Péter.

Mezőnyjátékkal telt az első 15 perc, a kapuk ritkán forogtak veszélyben, majd a 22. percben a vendégek egy labdaszerzés után megszerezték a vezetést. A félidő hátralévő részében elég defenzíven játszott az ATE, nem sikerült helyzeteket kialakítani. Szünet után változott a játék képe, a hazaiak átvették az irányítást, és mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy kiegyenlítsenek. Lőttek egy kapufát is, majd kimaradt két-három helyzet, de az egyenlítés nem sikerült. A jól küzdő vendégek megérdemelten vitték el a három pontot.

Gólszerző: Pődör. Jók: Balogh A., Papp T., ill. Tóth Zs., Ferenczi, Gájer P. Kiállítva: Horváth B. (95.), ill. Penczák (95.).

Semjénháza–Femat Csesztreg 2-6 (1-2)

Semjénháza, 50 néző. Jv.: Varga P.

Semjénháza: Szakmeiszter – Horváth P., Kovács P., Balogh P., Schuller, Körösi, Csongár (Dobri), Kapuvári, Szilágyi, Kozári, Bakos. Edző: Kovács Imre.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Szekeres (Horváth R.), Horváth Ro., Kiss Ba. (Pál), Öri Cs. (Pethő J.), Nagy N., Kiss Bá., Őri M., Péter (Pásztor), Elek. Edző: Tamás Tamás.

A Csesztreg együttese idegenben hat gólt lőtt, és biztosan győzött. A hazai vereség után Kárpáti István, a Semjénháza elnöke nem rejtette véka alá véleményét:

– Szeretném megkérdezni a játékvezetői küldöttektől, hogy miért nyomják el a Semjénházát? Egyszer úgy jöjjenek mérkőzésre, hogy ne tudják a játékvezetők, hogy itt vannak. Ilyen rosszul játékvezető több mint 20 éves pályafutásom alatt nem fújt, mint a mai napon. Sajnos 14 ember ellen ennyire futotta a Semjénházának, de le a kalappal a hazai futballisták előtt. Gratulálunk a vendégcsapatnak a győzelemhez.

Gólszerzők: Dobri, Kapuvári, ill. Kiss Ba. (2, mindkettő 11-esből), Őri M. (2), Kiss Bá., Nagy N. Jók: az egész csapat, ill. mindenki. Kiállítva: Kovács P. (70., Semjénháza). U19: Semjénháza–Csesztreg 1-10.

Flexibil-Top Zalakomár–Zalaszentmihály 7-5 (4-1)

Zalakomár, 50 néző. Jv.: Lakics P.

Zalakomár: Gerencsér – Takács Cs., Csalló, Szőke, Takács D. (Kuti), Horváth J., Madarász (Mutter), Földesi (Mészáros), Nagy M., Tinó, Horváth T. Edző: Mutter Attila.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Horváth D., Soós Máté Bálint, Francsics (Sebestyén), Soós Márk, Varga P., Biczó (Janda Z.), Csilits, Soós G., Horváth M. (Koczfán), Janda M. Játékos-edző: Biczó Attila.

Az első félidőben gyors és könnyed gólokkal háromgólos előnyre tettek szert a hazaiak. A vendégek próbálták irányítani a mérkőzést, és egy ajándék góllal szépítettek is. Erre egy formás hazai akció végén sikerült válaszolniuk a komáriaknak, és 4-1-el vonulhattak pihenőre a csapatok úgy, hogy a hazaiak még több hatalmas lehetőséget is elpuskáztak. A második játékrészben két gyors góllal ötgólosra duzzadt a komári előny, ekkor a hazaiak elkönyvelték, hogy megnyerték ezt a mérkőzést. A szentmihályiak máshogy gondolták, próbáltak tenni az eredmény szépítéséért, amihez a hazai csapaterő teljesen asszisztált. Öt perccel a vége előtt 6-5-öt mutatott az eredményjelző, és hatalmas egyenlítési lehetőséget mulasztottak el a vendégek. Végül egy kontra végén Tinó góljával sikerült lezárnia a mérkőzést a hazaiaknak. Gólgazdag találkozón a szimpatikus vendégcsapat megnehezítette a komáriak győzelmét, akik sorozatban ötödik mérkőzésükön maradtak veretlenek.

Gólszerzők: Takács D. (3), Földesi, Horváth J., Madarász, Tinó, ill. Soós Márk (2), Horváth M., Horváth D., Janda M. Jók: Szőke, Tinó, Horváth J., Takács D., ill. Soós Máté Bálint, Soós Márk. U19: Zalakomár–Zalaszentmihály 7-0.

Tudósítottak

Faller István (Andráshida TE), Góth Imre (Gyenesdiás), Herczeg Imre (Zalalövő), Kárpáti István (Semjénháza), Kühne László (Szepetnek), Lukács Péter (Csács-NSE), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA