Visszatérhetnek az INBA Elite Tour testépítői

A megye­székhelyen az elmúlt hét végén lezajlott INBA Elite Tour idei magyarországi versenye közvetlenül kvalifikált a testépítők novemberi, Las Vegasban megrendezendő Natural Olympiájára. Egerszegen közel száz versenyző állt színpadra, köztük zalaiak is.

Az eseményről röviden már beszámoltunk, az abszolút versenyben (a kategóriák győztesei között) a férfiaknál a budapesti Kerékgyártó Ádám, míg a hölgyeknél a debreceni Szabó Orsolya nyert.

A Keresztury Dezső VMK-ban megtartott testépítőverseny sok érdeklődőt vonzott, köszönhetően annak is, hogy az INBA (International Natural Bodybuilding Association) Hungary-viadalt először rendezték meg Egerszegen. A szervezésben oroszlánrészt vállaló helyi testépítő, Liszli Erika is izgatottabb volt a szokottnál, hiszen a verseny kvázi háziasszonyaként számos részletre kellett figyelnie, miközben világbajnokként már javában készül a Las Ve­gas-i naturál olimpiára is. Estók Endrével, az INBA Hungary elnökével és egyben az INBA Global Europe alelnökével együtt figyeltek, hogy minden zökkenőmentes legyen.

– Ez egy nemzetközi sorozat magyarországi állomása, így a külföldi versenyzők véleménye is fontos, de nem kaptunk semmiféle negatív visszajelzést – hallottuk Estók Endrétől a verseny felénél tartott szünetben. – Ősszel valamivel kevesebb testépítő versenyez, tavasszal többen készülnek fel, hiszen akkor tartjuk az országos bajnokságot. Az egerszegi, hat országból érkező mezőny jó színvonalú, akinek még nincs kvalifikációja a Natural Olympiára, itt szerezhet belépőt.

A VMK mint helyszín elegendőnek bizonyult, ám később, egy nagyobb volumenű versenynél talán változtatni kell. És vajon lehet-e szó arról, hogy Zalaegerszeg hasonló vagy még nagyobb versenyt kapjon? A választ Viliam Rigo, az INBA Global Europe elnöke adta meg:

– A világon 77 országban van tagszervezete a világszövetségnek, Európában ez a szám most tizenöt. A kontinensen a német, a szlovák, a cseh és a magyar testépítők viszik a prímet, közülük is a magyarok a legeredményesebbek a világbajnokságnak beillő Natural Olympián. Először vagyunk Zalaegerszegen, a mezőnnyel meg vagyunk elégedve, és nem zárnám ki, hogy nemsokára újra itt rendezzük meg az INBA Elite Tour magyarországi viadalát.

A színpadon számos kategóriában zajlottak a versenyek. Estók Endre elmondta: a 15-20 fős, Las Vegasba utazó magyar csapat összetétele már nagyban eldőlt, de továbbra is figyelik a tehetségeket. A versenyen új kategória is bemutatkozott: az athletic man, amelyben egy régi ismerős végzett a harmadik helyen. Filó Attila, a ZTE FC korábbi NB I-es labdarúgója, aki a Dunaferrben, a Honvédban és a Vasasban is futballozott. Őt kérdeztük, mióta versenyez, s mennyire elégedett.

– A futball mellett is edzettem már, majd a pályafutásom befejezése után sem álltam le – hallottuk tőle. – Idén döntöttem el, hogy megpróbálok versenyeken indulni, tavasszal Miskolcon már színpadra is álltam. Húsz kilót leadtam, hogy formába kerüljek, ehhez heti kilenc edzés és nagyon fegyelmezett étrend is párosul. Ám bevallom, család mellett mindez nagyon sok energiát felemészt. A futball után úgy voltam vele, hogy kell valami cél. Csak lejárni az edzőterembe, esetleg elbeszélgetni, ez nem motivált, inkább beletettem a munkát, és örülök a bronzéremnek is.

A zalaiak közül Varga Balázs (Keszthely) a junior bodybuilding kategóriát megnyerte, Horváth Dávid (Zalaegerszeg) pedig a classic bodybuilding versenyben a második helyezést szerezte meg. A hölgyeknél Gaál Krisztina (Nagykanizsa) a fitness figure-ban (35 év felett) harmadik helyezett lett, Horváth Lia (Nagykanizsa) a bikini fitness (35+) kategóriában a negyedik helyen zárt.

Az egerszegi eseményt szervező Liszli Erika pedig annyit tett hozzá a viadalhoz:

– Azért szerettem volna Egerszegre hozni ezt a versenyt, hogy a közönségnek nagyobb betekintése legyen, testközelből is megismerkedjen ezzel a sportággal. Amit bármikor el lehet kezdeni, ezt a színpadra álló versenyzők is bizonyíthatták.