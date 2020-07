Villanyfényes kispályás torna Andráshidán

A közelmúltban tíz csapat részvételével tartották meg a kétnapos lll. Szent Iván-éji kispályás labdarúgókupát az Andráshida TE szervezésében. Nagy érdeklődés, izgalmas mérkőzések, színvonalas játék jellemezte mindkét napot.

– A harmadik alkalommal rendeztük meg a Szent Iván-éji kispályás futballtornát – mondta a szervező Andráshida TE elnöke, Májer Tamás –, de a korábbiak még az iskolával szembeni kisműfüves pályán zajlottak. Az az igazság, hogy a rendezvény kinőtte a mini pályát, így idén először az Andráshidai Sportcentrumban tartottuk meg az eseményt 20×40-es pályán. Alapvetően az volt a koncepció, hogy a Szenti Iván-éjhez kapcsolódva esti, villanyfényben játszott hangulatos meccseken szórakozhasson a közönség. Egy nyári focitornán pedig ez még a játékosoknak is jól jön, hiszen nem kánikulában kell pályára lépniük. Komoly játék­erőt képviselő csapatok mérkőztek meg egymással, és a kilátogatók is jól szórakoztak. Jövőre is szeretnénk megrendezni a tornát, célunk, hogy a következő évben már 16 csapat összejöjjön.

Az első nap a csoportmérkőzésekre került sor, ahonnan a két ötös csoportból az első négy helyezett jutott a másnapi egyenes kieséses szakaszba. A tornagyőztes végül büntetőrúgásokkal az Agrokem csapata lett, megelőzve a Stuttgart együttesét. A bronzmérkőzésen a Quality FC a Z-Police csapatát győzte le, megszerezve ezzel a harmadik helyet. A torna gólkirálya a Légiósok csapatából Dömötörffy Bálint lett 11 találattal.