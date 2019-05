Vidéki Sándor győzött, a kanizsai Kántor Gergely az U20-as sakkbajnok

Pénteken zárult a 38. Zalakaros Sakk­fesztivál – Bárczay László Emlékverseny, melyen zalai siker is született, hiszen a nagykanizsai Kántor Gergely megnyerte az idei U20-as magyar bajnokságot, és a nagy versenyben is a harmadik helyen zárt.

A nagy hagyományokkal bíró viadalt – melyen 15 ország sakkozói ültek ebben az évben asztalhoz – némi meglepetésre a paksi Vidéki Sándor nyerte meg 7,5 ponttal. Mögötte Bokros Albert (Biatorbágy) végzett 7 ponttal a második helyen, harmadikként zárt – szintén 7 ponttal – a már említett Kántor Gergely, a Tungsram-Aquaprofit Nagykanizsa SK versenyzője.

Kántor Gergely pedig annak is örülhetett, hogy az idei U20-as magyar bajnokságot megnyerte, ugyanis a zalakarosi viadal egyben az idei, 20 év alatti egyéni országos bajnokságot is magába foglalta. Az U20-as nőknél budapesti bajnokot köszönthettünk, a Szigetszentmiklóst erősítő Tóth Nikoletta személyében.

A Bárczay László Emlékverseny győztese, Vidéki Sándor pedig maga is elismerte: sikere egy kicsit őt is meglepte.

– Különösebb rákészülés nélkül indultam, menet közben akadt szerencsés játszmám is, de természetesen örülök a győzelemnek – mondta a zalakarosi verseny győztese, aki egyébként a Maróczy Géza Központi Sakkiskola vezetője is. – Bevallom, nekem kedvezett az esős idő is, hiszen itt Zalakaroson ebben az időszakban mindig el szokott kapni az allergia, ugyanis régi indulója vagy versenybírója vagyok ennek a viadalnak. Maga a verseny, a körülmények, a szervezés a megszokott magas színvonalú volt.

A 140 indulót felvonultató viadal záróünnepségén Horváth Tamás főszervező is kiemelte, hogy éles csata zajlott minden fronton. Elhangzott az is, hogy a versenyt meglátogatta a Magyar Sakkszövetség új elnöke, Szabó László, aki bejelentette, hogy jövőre egy négy állomásból álló Grand Prix-sorozat indul, s ennek egyik tagja lesz a zalakarosi viadal, várhatóan még erősebb mezőnnyel. Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere záró­beszédében megköszönte mindenkinek, hogy eljöttek, és megígérte: lesz 39. Zalakarosi Sakkfesztivál is.