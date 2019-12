Veszprémi győzelem a 6. Dóczy Éva 24 órás úszógálán

A fedett uszodában a hétvégén hatodszor és utoljára rendezték meg a Dóczy Éva néhai úszóedzőről elnevezett 24 órás úszógálát. A 2015 óta hagyományos viadal legközelebb három év múlva várja majd a műfaj híveit, a tervek szerint addigra nyílik meg ugyanis az új megyeszékhelyi sportuszoda.

A gála korábban mindig január–februári időpontban várta az extrém kihívásra vágyókat, az, hogy az idén jó egy hónappal korábbra csúszott (és így egyébként 2019-ben már másodszor került sorra), ugyancsak az uszodaépítésnek volt köszönhető. A változtatás hozta magával, hogy a tízcsapatos résztvevői létszám ezúttal nem telt be, hét gárda tagjai voltak ott a szombat déli rajtnál. Cserébe azonban ők történelmi verseny részesei lehettek, hiszen az ötven éve épült zalaegerszegi fedett uszodában a 6. Dóczy Éva úszógála volt az utolsó sportrendezvény.

A szokottnál kevesebb résztvevő láttán biztosra lehetett venni, hogy az össztáv rekordja nem dől meg ezen a versenyen (a résztvevők végül 732 kilométert és 250 métert úsztak le a 24 óra alatt), illetve ebben a medencében most mutatkozott utoljára esély az első verseny óta fennálló legjobb győztes eredmény túlszárnyalására. A dunaújvárosi Swimpack csapat csúcsa (143 700 méter) azonban nem dőlt meg most sem, és így már végleg érvényben is marad.

A hatodik úszógálát ugyanis a veszprémi Laman Team (2018-as sikere után győzve ismét) 133 350 méterrel nyerte meg, a budapesti Bosch (129 050) és a házigazda ZÚK (110 300) előtt. Utóbbi gárda 300 méterrel tudott többet, mint az ötödik gálán, idén februárban, de bezsebelt két különdíjat is. Melyek – lévén soraiban túlnyomó részt az egerszegi úszóklub ifjú növendékei tempóztak – a fiatalsággal függtek össze: az övék volt a legalacsonyabb átlagéletkorú együttes a viadalon, illetve őket erősítette a legifjabb résztvevő is, a 7 éves Lewicki Hanna személyében.

Legidősebb résztvevőként ismét az immár 76 esztendős dr. Baráth Csaba kapott elismerést, a legmagasabb átlagéletkorú gárdaként pedig a cím „örökös” birtokosát, a rendezők Törekvő Vízipókok elnevezésű gárdáját díjazták.

Különdíjat kapott Szlávi Erzsébet is, aki két csapat kapitánya is volt, illetve összefogta a versenybírókat. Legsportszerűbb csapatként pedig azt a Zalatriatlont díjazták, mely amúgy 104 700 méterrel (idén februári produkciójától 600 méterrel elmaradva) a negyedik helyen zárt.

A viadal végén sprintversenyt is lebonyolítottak, melyet a Törekvő Vízipókok két tagja nyert meg: a nőknél Tóth Luca, a férfiaknál pedig – már nem először – az egykori angolai úszóolimpikon, Joao Martin csapott célba elsőként.

Azoknak sem kellett csalódniuk, akik a főszervező Pataki János ingben, nadrágban, nyakkendőben végrehajtott fejesét várták. A hatodik viadalra is felkerült ez a korona, három év múlva pedig remélhetőleg láthatunk belőle újabbat.