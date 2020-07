Versenyt rendezett a kanizsai klub, több mint háromszáz induló

Regionális kajak-kenu versenyt rendezhettek a Plastex-Kanizsa Kupa keretében és a sporteseményen 350 ifjú sportoló szállhatott vízre a Csónakázó-tónál.

Nem csupán a rendező, a Plastex Kanizsa Kajak-kenu Klubnál várták e versenyt, mivel további 11 egyesület nevezte lapátolóit az (utánpótlás) viadalra és a résztvevőknek nem is kellett csalatkozniuk a futamok színvonalát illetően. Az eltelt hónapok után minden egyes versenynek mondhatni külön jelentősége is lehet és ezt az elért eredmények is alátámasztották.

A házigazdák sem panaszkodhattak, hiszen mind az ifjú hölgyek, mind a fiatal úriemberek mezőnyében értek el remek időeredményeket dobogós helyezésekkel spékelve, Stix Dorinától kezdve Stix Gergőn, vagy éppen Kiskó Mátén át Lenkovics Lottiig. Folytatás még a nyár folyamán következhet.