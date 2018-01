Verhető ellenfél érkezik, de nem lehet lebecsülni

A héten két mérkőzés vár a Zalakerámia-ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabdacsapatára, az első mindjárt szerdán (18.00) hazai pályán, amikor a Jászberény lesz a vendég. A másik szombaton következik, hiszen a MAFC otthonába utazik az egerszegi férfi csapat.

A papírforma alapján mindkét esetben a ZTE KK az esélyes, ám tudják jól az egerszegi kosarasok is, hogy csupán ebből kiindulni nem szabad. Ráadásul a pénteki, Alba Fehérvár elleni idegenbeli vereségnek „áldozata” is van, hiszen Deonta Vaughn a legutóbbi találkozó óta nem edzett, kétséges a szerdai játéka, továbbá Doktor Péter is kényszerpihenőn van.

Ám, hogy mi történt, előbb erről kérdeztük Bencze Tamást, az együttes vezetőedzőjét.

– Doktor Péter vállsérülése újult ki, ami azért érint bennünket érzékenyen, mert a heti edzésmunkából is kiesett, ráadásul most, hogy Vaughn játéka kérdéses, meglehetősen kevesen maradtunk az irányító szerepkörében – vázolta a helyzetet a szakvezető. – Amerikai kosarasunknak a dereka fáj, ő úgy emlékszik, hogy pénteken egy alkalommal ráesett, másnapra pedig alig tudott mozdulni. Egyelőre nem tud edzeni, s csak a szerdai napon dől el, hogy végül pályára lép-e. Ettől függetlenül vele, illetve velük vagy nélkülük is győzni kell idehaza a Jászberény ellen.

Nikola Lazic együttese jelenleg a 12. helyen tanyázik, de okozott már nehézségeket esélyesebb csapatoknak is. Jászberényben játszik a nyáron a ZTE-től távozott Kerpel-Fronius Balázs, aki biztosan plusz motivációval érkezik, ezenfelül van öt légiósa is a JKSE-nek.

– És kipróbált magyar játékosokkal is rendelkezik a Jászberény – ezt Bencze Tamás tette hozzá keddi beszélgetésünkhöz. – Ha védekezésünk rendben lesz és a palánk alatt semlegesíteni tudjuk Sejfic-et, akkor nem lehet gond, ellenkező esetben adódhatnak nehéz perceink. Az sem lesz mindegy, hogy miként érkezünk a szombati, MAFC elleni mérkőzésbe, vagyis, mennyit kell játszaniuk szerdán a kulcsjátékosoknak, mert ha Vaughn nem tud pályára lépni, másoknak kell többet játszaniuk.

Az elvárás a győzelem, de hazai pályán a ZTE KK-tól nem is lehetne más. Ám arról is megkérdeztük Bencze Tamást, hogy a próbajátékon lévő montenegrói Milija Mikovic mennyire illeszkedett be a csapatba. A 23 éves center az Alba elleni pénteki csatában hat percet már pályán töltött.

– Vele kapcsolatban az eddigi tapasztalataim jók, ha ez így marad, akkor valószínűleg véglegesítjük a szerződését – árulta el a vezetőedző. – Taktikailag már sokkal többet tanult meg, mint amit néhány nap közös edzés után elsajátíthatott, harcos kosaras és érti a játékot. Fiatal játékos, tanulni akar, a többiek elfogadják, ez mind pozitív az ő esetében. A MAFC elleni mérkőzés után dől el végleg a sorsa.