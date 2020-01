Veretlenül zárta az őszt a Zalaszentgyörgy

A megyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Északi csoportjában a Zalaszentgyörgy együttese zárta az élen az őszt, két ponttal megelőzve a második Kávás együttesét.

A tavalyi szezonban még a megyei II. osztályban szereplő Zalaszentgyörgynél egyértelműen a második vonalba való visszajutás a cél idén. A csapat ennek megfelelően egy hullámvölgyet leszámítva – két egymást követő mérkőzésen, az Egervár és a Bagod ellen nem tudták begyűjteni mind a három pontot – magabiztosan szerepelt az ősszel. A tizenkét lejátszott mérkőzésből tízet megnyert, és mindössze kétszer játszott döntetlent. Az egész őszi szezon során mindössze 10 gólt kaptak, hat találkozón nem kapitulált az együttes védelme. Az őszt Varga György, a Zalaszentgyörgy vezetőedzője értékelte lapunknak.

– Először is köszönetet szeretnék mondani a sport­egyesület elnökének, Császár Lajosnak és Zalaszentgyörgy polgármesterének, Kovács Dezsőnek, hogy csodálatos környezetet alakítottak ki a csapat számára – kezdte Varga György. – Köszönet szurkolóinknak is, akik több idegenbeli mérkőzésre is eljöttek, és támogatták a csapatot. A 2019/2020-as bajnokság őszi rajtjára nyolc edzőmérkőzéssel készültünk, ez erőnlétben is megmutatkozott. Az első nagyobb szomszédvári rangadónkat Káváson nyertük, 1-1-es félidő után 7-2-re, ami megmutatta a csapat összetartását és erejét. Továbbá kiemelném azt is, hogy minden játékos fegyelmezetten játszott és tudása legjavát adta a csapatért, amely az eredményekben is megmutatkozott. A tavaszi szezonra a felkészülést január 11-én kezdjük egy teremtornával, majd az edzőmérkőzések következnek. Továbbra is célunk a bajnokság megnyerése, tehát az első hely megszerzése. Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk a csapat nevében mindenkinek.

A csapat házi góllövőlistája:

22 gólos: Sonkoly Mihály Jeromos.

15: Novák Pál.

8: Millei Alex.

4: Megyesi Xavér, Szabó Dominik.

3: Galambos Bertalan.

2: Kalamár Milán, Kovács Balázs.

1: Erdélyi Bence, Komáromy Márk, Lackó Ferenc, Mentes László.