Veretlenül zárta a szezon első felét a Kanizsa Vízilabda

Megtartotta százszázalékos mérlegét és tizenegy győzelemmel kezdheti majd a következő esztendőben a foly­tatást a Kanizsa Vízilabda OB I B-s együttese. Legutóbb a Neptunt verték vendégként.

Neptun VSC–Kanizsa Vízilabda 10-19 (3-3, 2-5, 3-8, 2-3)

Budapest, zárt kapuk mögött. Jv.: Binder, Ádám.

Kanizsa Vízilabda: Vértes – Fodor 3, Kalanovics 1, Simon 2, Major, Dobay G. 2, Balaska 3. Csere: Vadovics 1, Solymosi 2, Kaszper G. 1, Balli 2, Vlaszák, Szávai 2, Vékási. Edző: Ludányi Kadosa.

A listavezető kanizsai klub vízilabdázói az őszi szezon utolsó meccsére készülhettek, és az a Neptun volt az ellenfél, amellyel korábban éles csatákat is vívtak. Jelenleg a fővárosiak azonban az utolsók a tabellán. Az első tíz meccsét tíz győzelemmel letudó Kanizsa Vízilabda nem kezdett lehengerlően, s amíg megvolt a lendületük a hazaiaknak, a vendégek nem is léptek nagyon. Aztán 7-5-ös nagykanizsai vezetésnél – még a második negyedben – érződött elsőként, hogy Ludányi Kadosa legénysége elkapta a fonalat, és a harmadik nyolc percben gyakorlatilag el is döntötte a találkozó sorsát. A negyedik, zárónegyedben már tíz gól is volt a két gárda között, s az is biztossá vált, hogy a KVSE tizenegy győztes találkozójával, egyben eddig hibátlan mérlegével áll a tabella élén. A Kanizsa Vízilabda hétpontos előnnyel várhatja a februári folytatást.

Jók: Balaska, Fodor.

Ludányi Kadosa: „A meccs előtti héten fejben talán lazábbra vettük a gyeplőt, ami az elején érződött is. Később azonban már mondhatni, hogy simán hoztuk a kötelezőt.”