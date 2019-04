Veretlenek maradtak a zalai csapatok a labdarúgó NB III Nyugati-csoportjában

A labdarúgó NB III Nyugati csoportjában a Tarr Andráshida idegenben, míg az FC Nagykanizsa hazai pályán szerepelt.

III. Ker. TVE–Tarr Andráshida 0-0

Budapest, 150 néző. Jv.: Móri.

Andráshida: Czirjék – Simonfalvi, Takács, Rózsa, Nagy Z. – Marsai, Bailo, Temlén, Szegleti – (Balla), Szabó M. (Fábián), Bíró (Tóth L.) Edző: Dobos Sándor.

Tartalékos csapattal érkezett a zalai együttes a fővárosba. A hazaiaknál több ismert játékos szerepelt, elég csak az egykori NB I-es és válogatott Gyepes Gábort említeni. A vendégek nem ijedtek meg, felvették azt a bizonyos kesztyűt, és rendkívül lelkesen, taktikusan játszottak. A házigazda az első és második félidő elején került mezőnyfölénybe, a találkozó többi időszakában a zalaiak egyenrangú ellenfelek voltak. Sőt, a második félidő közepétől a kiesés ellen küzdő Andráshida vette át az irányítást. A győzelem megszerzésére is lehetősége nyílt, de a meccslabdát kihagyták.

A zalai csapat fegyelmezetten játszva, a taktikát megvalósítva értékes pontot szerzett a dobogón tanyázó budapestiek otthonában. A kiesés elkerülése szempontjából ez a döntetlen még sokat érhet.

Dobos Sándor: „Le a kalappal a csapat előtt. A játékosaim hatalmasat melóztak ezért az egy pontért. Kis szerencsével nyerhettünk volna, de nem vagyok elégedetlen.”

FC Nagykanizsa–Sárvár FC 2-1 (1-0)

Nagykanizsa, 270 néző Jv.: Gáspár A.

Nagykanizsa: Horváth M. – Pál D., Szabó B., Gerencsér A., Horváth D. – Hetesi, Kovács O. (Béli M.), Kretz – Vajda (Horváth B.), Lőrincz, Ekker (Vittman). Edző: Barna László.

Gólszerzők: Kovács O. (23.), Lőrincz (88.), illetve Pető B. (62.).

Nem kezdett jól a hazai csapat, de Kovács Ottó remekül kivitelezett szabadrúgásával vezetést szerzett. A vendégek pontért érkeztek Zalába, és a fordulás után újítottak is, aminek egyenlítés lett a jutalma. A Kanizsa ment volna előre a 3 pontért, de közben arra is ügyelnie kellett, nehogy a vasiak (ismét) megugorjanak. A hajrára ismét nekidurálta magát az FCN, és ha némileg szerencsés körülmények között is, de megszerezte a második gólt és az újabb fontos pontokat.

Barna László: „Gratulálok a fiúknak, hiszen ezen a meccsen is bizonyították, hogy tudnak küzdeni.”

További eredmények: Puskás II.–Vidi II. 3-1, THSE–Ménfőcsanak 1-2, Pénzügyőr–Érd 1-1, Dunaharaszti–BKV Előre 0-2, Pápa–Komárom 1-1, Ajka–Csepel 5-0. BI, KL