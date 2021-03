Veretlenek és nyeretlenek is maradtak a zalaiak a labdarúgó NB III.-ban

A labdarúgó NB III. Nyugati csoportjában is a 25. fordulót játszották tegnap. A két zalai csapat egy-egy pontot szerzett.

ZTE FC II.–Moson-

magyaróvári TE 1-1 (0-0)

Zalaegerszeg, zárt kapuk mögött. Jv.: Horváth P.

ZTE: Gyurján – Sebestyén, Kovács B., Hegedüs, Kámi, Németh D. (Fehér), Szökrönyös D. (Csóka), Németh E., Szalay Sz., Papp, Czuczi. Vezetőedző: Bozsik József.

Gólszerzők: Szalay Sz. (77., 11-esből), illetve Debreceni (87., 11-esből).

A kiesés ellen küzdő ZTE-nél mindössze egy felnőtt visszajátszó volt, a kapus Gyurján. A vendégcsapat stabil második a tabellán, de a hazaiak nem ijedtek meg, az inkább NB II-es szintet képviselő óváriakkal szemben is irányították a játékot. Fordulás után is a ZTE akarata érvényesült. A házigazdák egy jogos 11-es után megszerezték a vezetést, és már győztesnek látszottak, de a hajrában, szintén 11-esből, egyenlített a vendégcsapat. A büntetőt Gyurján kis híján kivédte. A ZTE fiataljai ezúttal is jól játszottak, de meg kellett elégedniük az egy ponttal.

Bozsik József: „Bosszantó, hogy harmadik mérkőzésünkön játszunk már úgy döntetlent, hogy jobbak vagyunk ellenfelünknél. Remélem, a következő mérkőzéseken meglesz az a kicsi plusz, ami a győzelemhez kell, mert szeretnénk mielőbb elmozdulni a kieső zónából.”

Érdi VSE–

FC Nagykanizsa 1-1 (0-1)

Érd, zárt kapuk mögött. Jv.: Zimmermann.

Nagykanizsa: Borsi – Pál D., Papp Sz., Major, Horváth B. – Szabó P. (Baráth), Kretz (Török), Szegleti – Ekker, Vass Gy. (Vlasics), Lőrincz (Péntek). Vezetőedző: Koller Zoltán.

G.: Kollega (83.), ill. Ekker (45. – 11-esből).

Kiállítva: Popov (40., Érd), Papp Sz. (65., Nagykanizsa).

Határozottan kezdte a találkozót a Kanizsa, mely nem hagyta, hogy a csoport egyik élcsapata átrohanjon rajta. A vendégek jobb oldala folyamatosan munkát adott a hazai védőknek, Vass György, majd Ekker Milán előtt is adódott helyzet. Az első félidő hajrájában ember-, majd gólelőnybe is került a zalai együttes. Fordulás után az Érd mindent megtett az egyenlítésért, ez előbb a létszám tekintetében sikerült. Tíz a tíz ellenében a felek mintha türelemjátékra rendezkedtek volna be, majd egy zalai szempontból szerencsétlen szituáció végén a házigazda egyenlített.

Koller Zoltán: „A csapat koncentráltan és jól játszott az első félidőben, és a másodikban sem volt gond: a hazaiaknak azután sem volt helyzetük, hogy az emberelőnyünket elvesztettük. Érdről elvinni egy pontot nem rossz eredmény, mi azonban most inkább itt hagytunk kettőt. Sajnálom a srácokat, de elkeseredni nem szabad.”