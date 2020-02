Vereséggel kezdte a rájátszást a ZTE RK

Az NB II-ben szereplő ZTE RK együttese a férfi-röplabda- bajnokság Nyugati csoport alapszakaszát az ötödik helyen zárta és a rájátszás első fordulójában Dágra utaztak az egerszegiek.

Dág KSE–ZTE RK 3:0 (-13, -16, -24)

Dág, 50 néző. Jv: Takács, Sík.

ZTE RK: Gyene, Karamán, Paksy, Koós, Molnár B., Légrádi. Csere: Markó. Edző: Domokos Lajos.

A versenykiírás szerint a rájátszásból kiveszik az NB I-es csapatok utánpótlás-­együtteseit és csak a többiek versenyeznek tovább. Így a ZTE RK mellé érkezett még a SZoESE, a Dág KSE, a TFSE, a Széchenyi Győr és a Kistext együttese. A ZTE RK tartalékosan érkezett, de megpróbált mindent kihozni a mérkőzésből. A hazaiak a csoport egyik esélyeséhez méltóan kezdték a játékot, és gyorsan elhúztak, amin már csak kozmetikázni tudtak a vendégek. A folytatásban is dominált a Dág, de a ZTE is mutatott be szép megoldásokat. A harmadik játszmában igazi adok-kapok alakult ki, amiben még szettgyőzelem reménye is felcsillant a vendégek előtt, de egy rossz megoldás a Dág javára döntött.

Domokos Lajos: „Felvettük a küzdelmet a kétszer akkora létszámú dági csapat ellen, de minimális eséllyel. Azt mondhatom, hogy a srácok becsülettel küzdöttek, és megráncigálták az oroszlán bajszát”.