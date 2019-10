Vereséggel indított a Kanizsai Vadmacskák SE

Idegenbeli vereséggel indította az új idényt a női kosárlabda amatőr NB I-ben a Kanizsai Vadmacskák SE.

KSC Szekszárd II.–Kanizsai Vadmacskák 101-79

(12-14, 42-23, 23-19, 24-23)

Szekszárd, 50 néző. Jv.: Radnóti, dr. Danka.

Kanizsa: Fuisz 21, Baa 33, Horváth L., Zsámár P. 11, Budai 9. Csere: Csuha, Bánhegyi B. 5, Füredi, Bánhegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.

A magyar bajnok kadet csapatra épülő együttessel fogadta a Szekszárd II. a Vadmacskákat, akiktől még a bajnoki rajt előtt távozott Zsámár Lili és Horváth Ninell is. Jó zalai kezdés után a második negyedben indultak be igazán a házigazdák, akiket a nagyok meccse után a helyszínen maradt ultrák is biztattak. Volt olyan pillanat, amikor a vendégek feljöttek 6 pontra, de a visszajátszót is soraiba tudó Szekszárd végül hozta a meccset. A zalai csapatból Baa Dominika – akit a találkozó másnapján Zalakaroson, az előző idény utánpótlás Alpok-Adria versengésében nyújtott teljesítményéért nemzetközi díjjal jutalmaztak – 33 pontot szórt.

Gábor Erzsébet: „Összességében nem is volt ez annyira rossz meccs a szempontunkból. Egyes kulcshelyzetekben a rutinosabb játékosainknak talán nagyobb szerepet kellett volna vállalniuk, illetve ki kell még küszöbölnünk a sok eladott labdát is. Megyünk azonban tovább, nem szabad, hogy a kedvünket szegje ez az eredmény.”