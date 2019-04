Vereség Sopronban, távolodik a rájátszás

A férfi kosárlabda NB I A-csoport középházában idegenbeli mérkőzést várt a Zalakerámia-ZTE KK együttesére. Az egerszegiek a Sopron vendégei voltak, de nem tudtak meglepetést okozni, csak szorossá tenni a találkozót.

Sopron KC – Zalakerámia-ZTE KK 70-66 (17-22, 23-13, 15-16, 15-15)

Sopron, 700 néző. Jv.: Kapitány, Praksch, Söjtöry.

Sopron: Lemar 20/6, Takács N. 7/6, Warner 22/6, Wiggins 8, Gordon 13. Csere: Supola, Dénes G., Molnár M., Werner. Vezetőedző: Sabáli Balázs.

ZTE KK: Ware 18/12, Thompson 8, Green 8/6, Szabó Zs. 16/3, Agafonov 5. Csere: Bagó 2, Doktor, Durázi 9/3, Gulyás. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Vasárnapi hazai sikere után bizakodva utazott el Sopronba a ZTE KK, amely számára az egyik utolsó esélyt jelentette a találkozó arra, hogy életben tarthatja a rájátszásba kerülési álmait. Ahová a Sopron is tart, így számára szintén sorsdöntőnek tűnt a győzelem kiharcolása. Az első negyedben nem engedte el egymás „kezét” a két csapat, gyakorlatilag együtt haladtak, de az utolsó percben a ZTE KK ellépett 5 ponttal. A ZTE jól alkalmazta ezt a rotációt, Durázi hármasával pedig először vezetett tíz ponttal (19-29). A Sopron ekkor riadót fújt, egyenlített, majd megint vezetett (31-29), de kellett ehhez az is, hogy közben zalai lehetőségek is kimaradjanak. A ki nem kényszerített hibák bosszantók voltak, mint Agafonov labdaeladása, így 36-31-nél Bencze Tamásnak időt kellett kérnie. Ám hiába, hiszen bakiparádé következett, a ZTE KK-nak az volt a szerencséje, hogy a Sopron is ezt tette. Sorozatban maradtak ki mindkét oldalon a ziccerek, de a Sopron ebből is jobban jött ki (40-35).

Fordulás után nem tudott sokat javítani játékán a ZTE KK, a házigazda növelte előnyét (52-38). Az egerszegieknek így esélyük sem volt arra, hogy a bravúr közelébe kerüljenek. Halvány remény ébredt a harmadik negyed végére, amikor amikor 55-51-re visszajöttek a zalaiak, sőt, újra nyílttá tették a mérkőzést (57-56). Úgy tűnt, hogy a ZTE KK elkapja a fonalat, hiszen fordított (58-60), amire valljuk meg, a második félidő elején nem sok esély mutatkozott. Ebben a formában izgalmas hajrá ígérkezett és kiszámíthatatlan… A két csapat korántsem játszott csúcsformában, de küzdöttek és ebbe mindenképpen kapaszkodhattak. Hosszú idő után Takács dobott egy hármast (62-60), és a hajrára visszatért a pályára a zalaiaknál Agafonov, hátha segíthet. A ZTE KK három egymást követő hazai kísérlet után sem tudott labdát szerezni, pedig megvolt rá a lehetősége. Jellemző adata találkozóra: az utolsó negyedben 8 perc játék után mindkét csapat 9-9 pontra volt képes. De egerszegi szempontból nem volt veszve semmi, Szabó jó megoldásai után 64-63-nál is volt esély, de aztán éppen ő hagyott ki egy hármast. Visszatámadott a Sopron és 68-63-ra elment, de kimaradtak a zalai kísérletek. Ware hármasa (68-66) már túl későinek bizonyult, hiszen 2 másodperc maradt hátra, de ebbe még egy soproni és egy egerszegi időkérés is belefért… A Sopron még két büntetőből betalált, a ZTE KK pedig ezzel a vereséggel alighanem végleg elbúcsúzhat a rájátszástól.

A középház másik szerdai találkozóján: DEAC – Kecskemét 72-66.