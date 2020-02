Vereség Pakson, nehéz helyzetbe került a ZTE FC

A labdarúgó NB I 18. fordulójában a ZTE FC együttese a vele azonos ponttal álló Paks vendégeként lépett pályára, így mindkét fél számára talán duplán számított a későbbi végeredmény. A Paks megnyerte a kiesőjelöltek rangadóját, méghozzá jogosan, így a ZTE FC nehéz helyzetbe került.

Paksi FC – ZTE FC 2-0 (1-0)

Paks, 1119 néző. Jv.: Bognár (Kóbor, Garai).

Paksi FC: Rácz – Osváth, Kelemen, Gévay (Poór, 46.), Lenzsér – Balogh – Kulcsár D., Bertus, Szakály D. (Kecskés, 66.), Könyves (Hahn, 77.) – Böde. Vezetőedző: Osztermájer Gábor.

ZTE FC: Demjén – Bolla (Katelaris, 74.), Lesjak, Bobál D., Bedi – Kocsis, Mitrovic – Babati (Ikoba, 59.), Stieber, Radó (Barczi, 79.) – Bobál G. Vezetőedző: Dobos Barna.

Gólszerzők: Kelemen (25.), Böde (78.).

Sárga lap: Gévay (30.), Balogh (37.), Lenzsér (45.), Poór (54.), Rácz (92.), illetve Radó (45.), Bobál G. (92.).

A ZTE FC a 11., vagyis az egyik kieső helyen várta ezt a fordulót, míg a Paks éppen a vonal felett állt, de ugyanannyi, vagyis 17 ponttal. Nem kellett magyarázni, miért számított „hatpontos” találkozónak ez az összecsapás. Az pedig, hogy Shane Tusup éppen kinek szurkolt, nehéz volt eldönteni. Mindenesetre a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka korábbi edzője és férje is ott volt Pakson, ezek szerint a magyar futball is érdekli az amerikai edzőt. Mindenesetre két honfitársának akár szoríthatott is, hiszen a ZTE FC keretében ott volt Eduvie Ikoba és Eric McWoods, ám ezúttal egyikük sem volt a kezdőcsapat tagja.

Vagyis Ikoba most kimaradt, helyette Babati Benjamin került be a ZTE FC kezdőjébe Pakson. A hazaiak letámadással kezdtek, és a kezdeti percekben itt is, ott is akadt pár levágódó lövés. Az első helyzet a zalaiaké volt, amikor a 7. percben Radó beadása találta jó helyzetben Babatit, aki 7 méterről mellé lőtt. Pár perccel később Bobál G. és Rácz érkezett egyszerre az ötösnél egy labdára, de elakadt a paksi kapusban a labda. A tolnaiak már nem nyíltak annyira ki, mint az elején, hiszen a ZTE FC játékában benne volt a veszély. A 14. percben aztán középről tette ki a labdát Stieber, a bal összekötő helyén érkező Radó 10 méterről a felső lécet találta telibe. Az egerszegi csapat lett a kezdeményezőbb, a Paks pedig mintha visszahúzódott volna, hogy kontrázhasson. Helyzet megint a ZTE előtt adódott, amikor a 24. percben Bedi közelről fejelt fölé és jött az ellentámadás… Tulajdonképpen ebből született a hazaiak vezető gólja, amikor Könyvest szerelte szabálytalanul Lesjak a 16-os bal oldalvonalánál. a beadást Szakály tette középre, Kelemenen belépett az ötösön belülre és három méterről a kapu bal oldalába fejelt, 1-0. Nem is kell említeni: megint pontrúgás után kapott gólt a ZTE… És megint helyezkedési hiba következtében, hiszen a végén tisztán maradt Kelemen. A Paks kezdett belelkesedni, de csak rövid ideig, mert megint a ZTE próbált irányítani, közben Dobos Barna, az egerszegiek vezetőedzője azt reklamálta, hogy többször is előkerülhetne a lap, a játékosaival szemben elkövetett szabálytalanságoknál. A ZTE-nek támadnia kellett, de nem tudott helyzetet kialakítani.Nem tudott a védelem mögé kerülni, a beadásokat hárították a hazaiak, a Paks meg folyamatosan kontrázott. A 45. percben aztán Radó és Gévay találkozott a 16-oson belül, a paksi játékos nem éppen szabályosan akadályozta meg a zalai támadót, hogy átvegye a labdát, de elmaradt a büntető. Úgy tűnt, hogy nem véletlenül reklamáltak tizenegyest a zalai kispadnál…

Egy változtatást történt a szünetben, a hazaiknál Gévay helyére Poór Patrik érkezett, de szinte borítékolható volt, hogy a ZTE sem vár sokat a cserével. A második félidő első tíz percében előbb a ZTE, majd a Paks kezdeményezett többet, de sok hibával játszottak a csapatok, egy Lesjak fejes viszont majdnem bement… A hazaiak kontráztak, az egerszegiek pedig nem nagyon találtak fogást a hazai védelmen. A kék-fehéreknél érkezett a pályára Ikoba, aki Babatit váltotta, a ZTE kezdett nagyon kinyílni, hiszen támadnia kellett. A 65. percben Böde 18 méteres lövését fogta Demjén, rá egy percre Ikoba 17 méteres lövésénél védett hátranyúlva nagyot védenie Rácz kapusnak. Mindkét csapat keményen küzdött, hiszen fontos pontok kerültek kiosztásra ezen a találkozón. A 68. percben Böde egy átvétel után lőhetett, de Ikobában elakadt a labda, aki előtte amúgy elvétette az átadást. Nem volt egy szép mérkőzés, ennyit mindenképpen jegyezzünk meg, talán a tét miatt. A 73. percben az előrefutó Lesjak 18 méteres lövését kellett védenie a hazai kapusnak. A Paks nem nagyon tudta megtartani a labdát, a ZTE pedig csak amiatt nem tudta teljesen beszorítani a házigazdát, mert a kivágott labdákat rendre összeszedték a paksiak és azokból kontráztak. A 78. percben Böde kapott labdát, a csereként beállt Hahn átadásából kilépett a hazaiak kedvence és egy csel után középről a kapuba gurított, 2-0. A ZTE FC sorsa megpecsételődni látszott, a kérdés az volt, hogy van-e válasz a tarsolyában. Sok ideje már nem maradt erre és nem is játszott jól, a végén még Stieber szabadrúgásból eltalálta a felső lécet. Támadásaiban nem volt átütőerő, jóllehet a labdabirtoklásban talán jobban állt, de nem ez számított.

A Paks célfutballja eredményre vezetett és ezzel semmiképpen nem szeretnénk megkérdőjelezni győzelmük jogosságát. Mert nem is lehet: az a csapat, amelyik egy ilyen meccset megnyer és két gólt is lő, jogosan zsebeli be a pontokat.

A ZTE FC nem tudta meglépni azt a szintet, ami szükséges lett volna, bár harcolt, de ez most kevés volt.