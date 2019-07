Vereség Lendván, főpróba Dzsudzsákék ellen

Szerdán igazi „matinéidőpontban” rendezték meg a ZTE FC első nyári felkészülési mérkőzését. Az NB I-be jutott egerszegiek Lendván vendégeskedtek a Nafta 1903 Lendava otthonában. Az is kiderült: a ZTE FC a bajnoki főpróbáját Dzsudzsák Balázs csapata ellen vívja a ZTE-stadionban.

NK Nafta 1903 Lendava – ZTE FC 3-1 (1-1)

Lendva, 200 néző. Jv.: Pintaric (Horvath, Herzinjak).

ZTE FC. I. félidő: Demjén – Sebestyén, Devecseri, Gergényi – Kocsis, Mitrovic, Grumic – Radó, Barczi, Bedi – Bobál. II. félidő: Szemerédi – Gajdos, Novák, Ebene, Novák, Nicolao – Horváth L., Ikoba, Szökrönyös Z., Hudák, Balázs Zs. – McShallo.

Gólszerzők: Ploj (14.), Bunjic (53.), Vinko (58.- 11-esből), illetve Mitrovic (18. – 11-esből).

A szlovén II. ligában szereplő lendvai csapat a ZTE FC-vel szoros kapcsolatban áll, de ez ismert mindkét városban és mindkét klub szurkolótáborának körében. A lendvaiaknál például az NB II-ben bajnok ZTE csapatából Szökrönyös Dániel is kezdett, akit kölcsönadnak a szlovéneknek. A Nafta múlt kedden megmérkőzött az NB I-ben szintén újonc Kaposvárral is és 3-2-re győzött, szerdán pedig a ZTE következett számára.

Az egerszegieknél érdekesen festett a mérkőzésre nevezett keret. Megtalálható volt benne ugyanis Gajdos Zsolt, Balázs Zsolt neve is, akik bár rendelkeznek szerződéssel, de elvileg szabadlistán vannak. Ugyanígy pályára lépett a második félidőben Novák Csanád is, aki az elmúlt szezonban kölcsönben szerepelt ZTE FC-ben. Mezőkövesden lejárt a szerződése, de egyelőre továbbra is a zalaiakkal készül.

A ZTE FC csapatából sérülés miatt hiányzott Kiss Máté, Zoran Lesjak, Babati Benjamin és Bolla Bendegúz is, az egerszegiek pedig az első felkészülési meccsen kezdetben még bizonytalanul mozogtak. A ZTE csapatában első alkalommal szerepelt a három új szerzemény, vagyis Demjén Patrik, Radó András és Nikola Mitrovic, a Lendva pedig megtréfálta a zalaiakat. A 14. percben egy bal oldali beadásnál leállt a ZTE védelme, Alen Ploj pedig 12 méterről mellel (!) úgy továbbított a jobb sarokba, hogy Demjén is csak szemmel követte a labda útját… Nem sokkal később jött az egyenlítés, amikor Radó szabadrúgásánál a sorfalból kézzel értek a labdába, a megítélt büntetőt pedig az új fiú, Nikola Mitrovic laposan lőtte a hálóba. A félidő máodik felében már több lehetősége volt a ZTE FC-nek, Radó előbb Bobál átadását lőtte fölé, majd egy kilépés után ugyanő centikkel lőtt csak a jobb felső sarok mellé. A 39. percben Bedi közeli lövését védte nagy bravúrral a kapus Raduha, majd kis híján öngólt lőtt a Lendva, de megúszta ezt is, hiszen ebben az időszakban többször is betalálhatott volna a ZTE.

A második félidőre az egerszegiek összeállítása már igencsak „alkalminak” volt nevezhető. Gajdos és Novák védősorban szerepeltek, és ott voltak a próbajátékosok. Köztük nigériai, olasz, amerikai és francia labdarúgók, Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója kérdésünkre elmondta: a héten megnézik őket és döntenek a sorsukról. Az egerszegiek játéka – érthető módon – szintén „alkalminak” volt nevezhető, a Lendva lőtt egy nagy gólt, majd büntetőből növelte tovább az előnyét (3-1). Azt is meg kell jegyezni, hogy a Nafta csak ezt követően kezdte meg a cseréit és fokozatosan új emberek érkeztek hozzájuk is. Az egerszegiek ezt a félidőt már egyértelműen a próbajátékosok tesztelésére áldozták be, volt néhány ügyes megmozdulás, de a szlovénoknak volt több ígéretes lövése még.

Az első félidő végén a ZTE FC talán eldönthette volna a mérkőzést, de a helyzetei kimaradtak. A második félidő a sok próbázóval egészen más jelleget adott a játéknak, amit a Lendva kihasznált.

Végül, de nem utolsósorban. Eldőlt, hogy mely csapattal játszik a ZTE FC a bajnoki főpróbának szánt július 27-i időpontban. Sallói István sportigazgató elmondta, hogy az arab-emírségekbeli al-Ittihad Kalba érkezik a ZTE-stadionba, vagyis Dzsudzsák Balázs csapata. Ami azt is jelenti, hogy a magyar válogatott csapatkapitányát is láthatják majd a ZTE drukkerei Egerszegen, így minden bizonnyal érdekes összecsapásnak ígérkezik a találkozó.