Vérbeli gólvágó érkezett

A férfi kézilabda NB II Délnyugati csoportjában folytatta menetelését a Tungsram SE Nagykanizsa csapata, a kanizsaiak hazai környezetben nyertek. A női bajnokságban nem termett babér a zalai színek képviselőinek, az Egerszegi KK továbbra sem tud hazai környezetben küzdeni az ellenfelekkel.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

NB II, Dél-nyugati csoport, nők:

Egerszegi KK-Tolna KC 18-26 (9-14)

Zalaszentgrót, zárt kapuk mögött, Jv: Gál L., Ludvig B.

Egerszegi KK: Becze – Pem 5, Gotthárd 2, Balogh V., Borbély 2, Jáger 3, Major 1. Csere: Domján, Góth 1, Újhelyi, Csatáné 1, Marton 3. Játékos-edző: Csatáné Balogh Beatrix

Az egerszegiek a Tolna KC személyében olyan ellenféllel találkoztak a 13. fordulóban, amely ellen lehetett volna esélyük a győzelemre, hiszen ősszel is szoros meccset játszottak ellenük. Csata Panna sérülés miatt továbbra is hiányzott a keretből. A hazai meccseit továbbra is semleges pályán rendező Egerszegi KK nem kezdte jól a mérkőzést, védekezésben és támadásban sem sikerült a tervezetteket megvalósítani. A vendégek pontosabban játszva ötgólos előnyt szereztek a félidőben. Az EKK játéka kapkodó volt a folytatásban is, hátrányban játszva egyre görcsösebbé váltak. Az egerszegi lányok próbálkoztak, akartak, de nagyon sok technikai hiba csúszott a játékukba, ami vereséghez vezetett.

Csatáné Balogh Beatrix játékos- edző elmondta, nehéz időszak ez számukra, hiszen nem egyenlők a felkészülési feltételeik és a körülményeik ellenfeleik nagy részével. Nem edzhetnek és játszhatnak hazai környezetben, ami egyre jobban kiütközik a lányok teljesítményében. No és hiányzik Csata Panna játéka is a csapatból.

Bajnok DSE Nemesvámos – Tungsram SE Nagykanizsa 37-26 (17-13)

Nemesvámos, zárt kapuk mögött. Jv.: Meilinger, Szabadi. Tungsram: Ferenczy Szmodics V. 3, Szabó E. 2, Zvolenszky 4/1, Füstös 5, Csivre V. 5/1, Szmodics D. 1. Csere: Tóth V. (kapus), Kovács D., Csivre E., Janzsó 4/2, Ács 2, Andor, Horváth A. Edző: Baranyai Zsolt.

A jelenleg a csoport harmadik helyén álló Nemesvámos esélyesként fogadta a kanizsaiakat és a meccs úgy is telt, hogy a hazaiak igyekeztek magukhoz ragadni a kezdeményezést. Az első játékrészben még jól is tartotta magát a Tungsram, a másodikban azonban a vendéglátók már biztosan fordítottak.

Jók: Csivre V., Füstös, Janzsó.

Hévíz SK-Veszprém 26-29 (11-15) Hévíz, zárt kapuk mellett. Jv.: Szászfai, Tasnádi. Hévíz: Bán-Farkas – Novikova 2, Burghardt V. 8, Holczbauer 6, Lázár 1, Burghardt L. 4., Balogh B. 3. Csere: Molnár, Deme (kapusok), Penzer 2, Morácz, Pesti, Fekete. Edző: Kissné Gliba Adrienn. A hazaiak kezdtek jobban, de a bakonyiak egy 5-0-s sorozattal átvették a vezetést és már ki sem adták kezükből.

A hévíziek hősiesen és dicséretesen küzdöttek, a második játékrészben egy 4-0-s menetelésük után 19-20-nál támadhattak az egyenlítésért is. Dicséretes, hogy a második játékrészt megnyerte a Hévíz.

NB II Dél-nyugati csoport, férfiak: Tungsram SE Nagykanizsa -MK Pelikán-Siklós 37-17 (16-4) Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Jv.: Tóbiás, Végh A. Tungsram: Szabó M. – Baranyai 5, Vadász 5, Hári 2, Kozics 1, Kiss G., Kiss L. 7. Csere: Szólak (kapus), Kisgéczi 2, Balogh P. 4, Széles 2, Szabó G. 9. Játékos-edző: Csalló Ádám.

A gólerős Péter Barnabás múlt fordulóbeli súlyos sérülése miatt gyorsan volt módja igazolni a Tungsram SE csapatának. Az NB I B-s Pécsi VSE-től érkezett Szabó Gergely, aki bemutatkozásképpen nem is maradt adós a gólokkal a siklósiak ellen. A dél-zalaiak egy percig sem hagytak kétséget afelől, hogy szeretnék biztosan nyerni a találkozót. Győztek a 13. bajnokin is, így maradtak is az NB II Dél-nyugati csoportjának az élén. Jók: Baranyai, Kiss L., Szabó G., Vadász.