Végzetes hibák a szombati ZTE KK-Körmend meccs végén

A hajrában elkövetett zalai hibák, illetve a zalai center, Ivica Radic hiánya – a meccs végi nyilatkozatok szerint ezek a körülmények döntötték el szombat este a ZTE KK-Körmend élvonalbeli férfi kosárlabda-rangadót.

A mérkőzés messzemenően megfelelt egy Zete-Körmend csatával kapcsolatos elvárásoknak, ezt vasárnap reggel talán már azok a hazai drukkerek is elismerték, akik a végső dudaszó után még persze nagyon csalódottak voltak a vendégek 77-72-es győzelme miatt. A vereség kapcsán hazai részről sem volt lehetőség haragudni senkire – legfeljebb a vírusokra, melyek Radicot „a legrosszabbkor” ágynak döntötték.

A vendégek fiatal csereirányítója, a számára megadatott játékperceket nagyszerűen kihasználó Halász Ákos is azzal kezdte a meccs után, hogy mindkét félnek gratulált.

– Soha nem játszottam még ilyen hőfokú összecsapáson – hangoztatta a körmendiek játékosa. – Végig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Nagyban befolyásolta a mérkőzés menetét, hogy hiányzott a hazaiak kezdő centere, a bajnokság egyik legponterősebb játékosa.

A hazai irányító, James Kinney ugyanakkor önkritikusan beszélt, hiszen a meccs végi hibák közül nem egy az ő nevéhez fűződött. De teljesítménye így is kiemelte a mezőnyből, ráadásul akire több teher hárul, nyilván többet is ront. Az amerikai légiósnak pedig ezúttal – az ismert ok miatt – a szokottnál is többet kellett vállalnia.

– Az utolsó két-három perc hozta a fordulatot – fogalmazott Kinney. – Volt eladott labdám, illetve dobhattam volna triplát, ami helyett inkább a passzt választottam, az ellenfél pedig elvitte a játékszert. Akkor pedig faultolnunk kellett volna, de ezt nem tettük meg, ez is hiba volt. Sajnálom, mert egyébként nem játszottunk rosszul, és sokáig jó döntéseket is hoztunk, a végén azonban a Körmend, amely nagyon jó csapat, kihasználta a hibáinkat.

Az összecsapás után mindkét csapat elkezdhetett készülni a Debrecenben pénteken kezdődő Magyar Kupa nyolcas döntőre, ahol mindketten közvetlen riválissal küzdenek majd a négy közé jutásért: a Zalakerámia-ZTE KK a Pakssal, a Körmend pedig az Alba Fehérvárral mérkőzik. Az eredménnyel kapcsolatban kár lenne találgatásokba bocsátkozni, de az biztos, hogy a hangulat egyik találkozón sem lesz a szombatihoz fogható…