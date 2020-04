Végh Gábor a gyors döntés, illetve a létszámemelés híve

Lassan három hete, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség idehaza is felfüggesztette az összes bajnokságát, beleértve az élvonalat is. Azóta nincs hír a folytatás lehetőségéről, a bizonytalanság viszont senkinek sem jó. Hétfőn egy videobeszélgetés keretében az MLSZ elnöke a klubok vezetőivel, tulajdonosaival szeretne egyeztetni a folytatásról. Végh Gábor, a ZTE FC tulajdonosa határozott állásponton van: szerinte most már a jövőre kellene koncentrálni.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! Európában csak Fehéroroszországban rendeznek labdarúgó- mérkőzéseket, a kontinensen gyakorlatilag leállt a futball, még a topligákban is. A kérdés pedig így egész Európában egységes: hogyan folytatódjanak a félbeszakított bajnokságok, egyáltalán be lehet-e fejezni még ezeket. Belgiumban egy lépéssel már előrébb kerültek, ugyanis az élvonalbeli bajnokság (Jupiler Pro League) elnöksége úgy határozott, hogy nem folytatják. Ez persze még csak javaslat, amit a szövetségnek is jóvá kell hagynia, de ez már csak formalitásnak tekinthető. Idehaza egyelőre a háttérben zajlanak az egyeztetések és úgy tudjuk, hogy hétfőn Csányi Sándor, az MLSZ elnöke az élvonalbeli klubok irányítóval, tulajdonosaival videobeszélgetés keretében egyeztet a lehetséges forgatókönyvekről. Végh Gábor, a ZTE FC többségi tulajdonosának határozott elképzelése van, amit megosztott velünk, amikor megkerestük. -Én most már „elengedném” ezt a bajnokságot és a jövőre kezdenék koncentrálni – mondta lapunknak Végh Gábor. – Bármilyen folytatás is lenne, az már nem adna valós képet. Akárhogy is nézzük, egy torz bajnokság lenne a mostani helyzetben. A bizonytalanság pedig a legrosszabb, ezt mindenki érzi. A zalai klubtulajdonos arra a kérdésre, hogy a végeredményt tekintve miként zárná le a szezont, a létszámemelést említette megoldásként. – Fel kellene emelni az élvonal létszámát – mondta. – Nem lenne kieső az NB I-ből, az NB II-ből pedig a jelenlegi első két helyezett jutna fel. Amúgy is az lenne az észszerű, ha nem 12 csapatos lenne a bajnokság, és ez a létszám – mármint a megemelt – , a jövőben is maradhatna. Márpedig hamarosan dönteni kell, Végh Gábor pedig nem várna sokáig evvel. – Én annak a híve lennék, hogy gyors döntés szülessen – fogalmazott. – Ne halogassunk, mert a klubok számára elvesztegetett minden bizonytalanságban töltött nap, és ha időt nyerünk, életet nyerünk. A jövőre kell koncentrálni, hiszen a jelenlegi helyzetet a klubok sínylik meg leginkább. A krízis megoldásából mindenkinek ki kell vennie a maga részét, ez így tisztességes. Mi is költségcsökkentésre készülünk, mert ez az, amit nem lehet elkerülni.