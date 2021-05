Véget ért a 2020/2021-es szezon a megyei labdarúgó I. osztályban

A hét végén a zárófordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztályban. A 2020/2021-es szezon bajnoki címét az Andráshida SC szerezte meg, másodikként az Andráshida TE zárt, míg a bronzérmes a Teskánd csapata lett.

Femat Csesztreg–Letenye 0-4 (0-2)

Csesztreg, 100 néző. Jv.: Siket L.

Csesztreg: Kiss Be. – Pál, Péter, Szekeres, Kiss Ba., Nagy B., Nagy N., Kiss Bá., Őr (Csiszár), Elek, Nagy M. Edző: Őr József.

Letenye: Gergő – Balazsin (Móricz), Kovács I., Őri A. (Visnovics), Szilágyi, Őri M., Bogdán, Őri Cs., Stropka (Farsang), Kanizsai (Lervencz), Hofstadter. Edző: Tamás Tamás.

A mérkőzés első részében a hazaiak nem tudtak élni gólszerzési lehetőségeikkel, amit a futball örök törvényszerűsége alapján a vendégek góllal büntettek. Ezt követően ritmusát vesztette a Csesztreg, ami újabb letenyei találatot eredményezett. A második félidőben mindent elkövettek a hazaiak az egyenlítésért, de ezen a napon a támadóik be voltak oltva gól ellen. És a mérkőzés végén a teljesen kitámadó hazaiak ellen újabb könnyű találatokat szerzett a Letenye. A tét nélküli, helyezéseket nem befolyásoló mérkőzésen a csesztregiek csak fizikailag voltak jelen, így a vendégek megérdemelt győzelmet arattak, a különbség azonban túlzott.

Gólszerzők: Őri Cs., Szi­lágyi, Őri M., Farsang. Jók: senki, illetve az egész csapat. U19: Csesztreg–Letenye 13-1.

Kinizsi Gyenesdiás–Zalaszentgrót 1-5 (1-1)

Gyenesdiás, 100 néző. Jv.: Lakics P.

Gyenesdiás: Szabó Á. (Helter) – Tóth R., Nedelkó, Czimondor, Balogh (Galyas), Nagy B., Bertók (Mátó), Pál­fi, Hegyi, Czafit, Fellner. Edző: Kocsis Norbert.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Penczák, Buzási, Csik, Fábián (Lampert), Kiglics (Tóth D.), Iberhart, Ferenczi (Lukács), Horváth B., Horváth D., Gájer P. Edző: Jankovics Péter.

A lendületes kezdés mellett is kimaradtak az első lehetőségek. A 12. percben Pálfi Czafitot hozta helyzetbe, aki közelről megszerezte a vezetést. A gyors ellentámadásban Ferenczi Fábiánhoz passzolt, aki közelről egyenlített. A mérkőzés kezdett elszürkülni, bár a játékosok becsületesen, jó iparos módjára igyekeztek megoldani a rájuk váró fe­ladatokat. A vendégek a 60. percben ritmust váltottak, és Ferenczi lendületből ellépett védői mellett, majd a 16-osról megszerezte a vezetést, 1-2. Három perccel később ismét akkor kapott labdát Ferenczi, amikor megnyílt előtte a védelem, és miután kilépett, lapos lövésével újabb gólt szerzett. A 77. percben Gájert ugratták ki szép ívű labdával társai, aki közelről megszerezte csapata negyedik gólját. Tíz perccel később szögletrúgást követően Gájer állította be a végeredményt. A vendégek megérdemelt győzelméhez nem férhet kétség. A bajnokság utolsó mérkőzésén a Gyenesdiás elbúcsúztatta a három évtizedes labdarúgómúlt után visszavonuló Balogh Gergelyt.

Gólszerzők: Czafit, ill. Ferenczi (2), Gájer (2), Fábián. Jók: senki, ill. az egész csapat. U19: Gyenesdiás–Zalaszentgrót 3-1.

Hévíz–Technoroll Teskánd 1-4 (1-2)

Hévíz, 150 néző. Jv.: Varga P.

Hévíz: Gujgiczer – Filó, Szindekovics, Pál, Kovács (Lajtai), Bontó, Tóth (Baki), Damina (Rózsás), Thompson, Sebestyén, Nagy. Edző: Damina László.

Teskánd: Pergel D. – Kiss (Szekeres), Nagy, Pergel B., Hetesi, Acél, Major, Bedő (Mehdi), Bailo, Czene (Mikó), Bolla (Egyed). Edző: Pergel Attila.

Rutinos játékosait nélkülözve, utánpótláskorú fiatalokkal állt fel a Hévíz a dobogón végző és remek szezont futó Teskánd ellen, amely Bedő és Bailo révén negyed­óra alatt megnyugtató, 2-0-s előnyhöz jutott, ám ezután a lelkesen és fegyelmezetten futballozó hazai gárda Szindekovics fejesgóljával szépített a 20. percben, nyílttá téve a találkozót. Fordulás után magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak a vendégek, s előbb a 61., majd a 79. percben köszönt be Pergel B. az egyébként jól védő Gujgiczernek, így a teskándiak végül magabiztosan fektették két vállra a végig harcosan futballozó zöld-fehéreket. A találkozó lefújása után a vendégek pezsgőzéssel ünnepelték remek szezonjukat és bronzérmüket az őket szép számban elkísérő szurkolókkal együtt.

Gólszerzők: Szindekovics, ill. Pergel B. (2), Bedő, Bailo (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. Pergel B., Hetesi, Bailo, Bolla, Czene, Acél.

Szepetnek–Semjénháza 0-1 (0-0)

Szepetnek, 300 néző. Jv.: Molnár A.

Szepetnek: László – Szabó Á., Petánovics (Pati), Völgyi, Kotnyek (Déri), Takács, Nagy T., Kollár, Kobra, Hantos (Szabó B.), Schuller. Edző: Domján László.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Balogh P., Szakmeiszter J., Körösi, Orsós (Kovács P.), Kapuvári (Horváth M.), Pápai, Rodek, Domján, Bakos. Edző: Kovács Imre.

Ellentétes félidőket láthatott a szépszámú közönség, és egy tipikusan egygólos mérkőzést. Az első játékrészben hazai kapufák születtek, a másodikban egy vendéggól. A küzdelmes mérkőzésen végül a vendégek szerezték meg a három pontot.

Gólszerző: Horváth M. Jók: Szabó Á., László, Schuller, Takács, ill. az egész csapat. U19: Szepetnek–Semjénháza 3-2.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Lenti TE 0-4 (0-2)

Zalalövő, 80 néző. Jv.: Bors B.

Zalalövő: Earles – Tóth G., Vizsy, Czömpöl, Radics, Illés (Bíró), Kellner, Sipos (Stummer), Cseresznyés (Kozics), Zsoldos (Horváth T.), Balogh A. Edző: Ostrom János.

Lenti TE: Simon K. – Fehér, Tuboly, Lukács, Kiss K., Balog (Koczor), Lovrencsics, Takács, Kondákor (Simon P.), Orbán (Novák), Biharvári. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Gyér érdeklődés mellett került sor a szomszédvári összecsapásra. A 21. percben Kondákor fejesből szerzett vezetést a vendégeknek. A 34. percben egy lövést elsőre Earles még védett, a kipattanót Kiss Krisztián vágta a hálóba, 0-2. A szünet után a ZTK kísérletezett a szépítéssel, de sikertelenül. A 82. percben ziccerig kijátszott akció végén Simon Péter lőtt a hálóba, 0-3. A 90. percben egy vendéglövés után Earlesről kipattant a labda, Takács pedig közelről a kapuba lőtt.

Gólszerzők: Kondákor, Kiss K., Simon P., Takács. Jók: senki, ill. Lukács, Kondákor, Biharvári. U19: Zalalövő–Lenti TE 7-0.

Tarr Andráshida SC–Horváth MÉH Kiskanizsai Sáskák 1-0 (1-0)

Andráshida, 150 néző. Jv.: Kondákor M.

Andráshida SC: Kiss – Balla, Kalamár, Fábián, Bekes, Czafit, Csongár (Molnár), Szabó, Bakó (Pataky), Szinay (Németh), Tóth (Temlén). Edző: Dobos Sándor

Kiskanizsa: Munkácsi – Jagarics, Horváth M., Fülöp, Dolmányos, László (Gerencsér), Mutter (Orsós), Proszenyák, Sebestyén, Anger, Abay Nemes. Edző: Kiss István.

Hazai oldalon több kezdőjátékos is kimaradt a keretből, így a szezon során először védhetett Kiss Bence. A nézők még ki sem bontották a szotyiszacskót, amikor egy gyors támadás végén Bakó Barnabás megszerezte a vezetést az ASC-nek. Mezőnyfölényben játszott a házigazda, de nem volt elég pontosság a játékukban. Jöttek a helyzetek is, és sok szöglelet is elvégezhettek, de újabb gólt nem láthattunk az első játékrészben. A fordulás után az első perceket megnyomta a Hida, Szinay kapufát is lőtt, de az adandó lehetőségekkel most sem tudott élni a hazai csapat. A vendégek becsülettel küzdöttek, de csak ritkán jutottak el gólhelyzetig. Szépen csordogált a mérkőzés egészen a lefújásig, amikor durranhattak a pezsgők, hiszen története során 10. alkalommal nyerte meg a megyei I. osztály küzdelmeit és lett bajnok az Andráshida SC. Az érmeket Józsi György, az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságának igazgatója akasztotta a játékosok nyakába. Külön felemelő volt, amikor Dobos Sándor vezetőedző egykori edzőjétől, Madár Gábortól vehette át az aranyérmet. A győztesnek járó serleget Tóth László csapatkapitány emelhette először a magasba.

Gólszerző: Bakó. Jók: a teljes hazai, ill. az egész vendégcsapat.

A Csács-NSE–Magnetic Andráshida TE mérkőzés elmaradt, a hazaiak sérülések, betegségek miatt lemondták a találkozót. A három pontot 3-0-s gólkülönbséggel az ATE csapata kapta.

Tudósítottak

Domján László (Szepetnek), Góth Imre (Gyenesdiás), Herczeg Imre (Zalalövő), Jóna István (Andráshida SC), Koczfán Petra (Hévíz), Őr József (Csesztreg). ZH

Végeredmény