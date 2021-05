Vasárnapi zárás a labdarúgó NB III-ban

A szezon zárófordulóját rendezik meg a hétvégén a labdarúgó NB III Nyugati csoportjában is. Az egységesen vasárnap 18 órakor kezdődő 38. körben a zalai csapatok idegenben lépnek pályára – a Kanizsa még lehet bronzérmes, a ZTE II. már nem eshet ki.

Az FC Nagykanizsa a zárókört megelőzően a negyedik helyen áll a tabellán, egyetlen pontra a már dobogós Veszprémtől, mely csapat a már biztos ezüstérmes Mosonmagyar­óvárt fogadja. A Koller Zoltán vezette dél-zalai legénység azonban inkább magára, a saját meccsére koncentrál, már csak azért is, hiszen a Tatabányai SC is a táblázat első harmadában, egészen pontosan a hatodik helyen tanyázik, vagyis nem rossz csapat.

– Hat-hét hiányzónk alighanem lesz majd vasárnap sérülések, illetve eltiltás miatt, ugyanakkor az is tény, hogy szép sorozatban vagyunk, és ezt érthetjük akár az egész bajnokságra is – fogalmazott Koller Zoltán, az FCN vezetőedzője. – Nem bújunk azonban semmi mögé, hiszen az összes pályára lépő, bevethető futballistánk nagyon jó játékos. Nincs tehát különbség futballista és futballista között, mindig az aktuális csapatnak kell végrehajtania az adott feladatot. Mely ezúttal sem lesz egyszerű, de szezonunkban ezt az utolsót is szeretnénk úgy megoldani, hogy jó és eredményes teljesítményt nyújtsunk.

A ZTE FC II. nagy hajrát kivágva, éppen a legutóbbi fordulóban biztosította be matematikailag is a további NB III-as tagságát. Az egerszegiek zárásként egy másik tartalék együttes, a Puskás FC II. vendégei lesznek. Az edzőt, Bozsik Józsefet arról kérdeztük: most, hogy elérték céljukat, mire helyezik a legfőbb hangsúlyt a szezonzárón?

– Egész évben azt hangoztattam, hogy egy hármas célt szeretnénk megjeleníteni a csapatunkban – kezdte a ZTE II. vezetőedzője. – Az első, hogy a fiataljaink éles mérkőzések keretében fejlődjenek, a második, hogy az első csapatban kevesebbet szereplőnek játéklehetőséget biztosítsunk és a formájukat szinten tartsuk, a harmadik pedig a bennmaradás. Másfél hónapja voltak, akik azt mondták, hogy ebből kiesés lesz, erre adott csattanóst választ a legutóbbi fordulók során fiatal együttesem. Méghozzá azért, mert igazából csak egy alkalommal, a Tatabánya elleni összecsapáson támogattuk meg nagyon erősen a gárdát az első csapat tagjaival, a többin nem. A fiatalokkal győztük le a múltkor a Veszprémet is.

Az elképzelt hármas egység tehát megvalósult az egerszegieknél, az utolsó találkozóra már pihenőt kapnak azok, akik szezon közben az első csapattal edzettek, de az NB III-ban játszottak. A kék-fehérek több 16-17 éves fiatalt is szeretnék játszatni a Puskás FC II. ellen és persze a győzelem a céljuk most is. Utolsó hat meccsükből ötöt nyertek, megpróbálják a hatodik sikert is megszerezni.