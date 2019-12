Vasárnap Sporttigris Kupa Lentiben

Összesen tizennégy csapat várja a vasárnapi nyitányt a 12. Sporttigris Kupa teremlabdarúgó-tornán, amelyet a határ menti város Arany János Általános Iskolájában rendeznek meg.

Bár a csapatok száma a korábbi viadalokon volt már magasabb is, a szervezők szerint most sokkal erősebb együttesek neveztek a viadalra, így pedig várhatóan a mérkőzések is kiélezettebbek lesznek majd. A döntőt a tervek szerint vasárnap (december 15.) 17 óra körül rendezik meg, de még előtte megtartják a szokásos tombolasorsolást is.