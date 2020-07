Vasárnap is a futballé lesz a főszerep Nagykanizsán

Vasárnap folytatódnak a 47. Móricz Kupa kispályás labdarúgótorna küzdelmei a kiskanizsai általános iskola műfüves pályáján.

Az először negyvenhat esztendeje kiírt kiskanizsai utcák, terek kispályás labdarúgókupa meccssorozata idén a múlt hétvégén kezdődött és most vasárnap reggel 9 órától folytatják a részt vevő csapatok. Mint az már ismert, öt felnőtt és négy öregfiúk legénység nevezett korosztályába és az együttesek körmérkőzéses rendszerben kezdték a programot.

A mezőnyben ott van a címvédő Rozmaring utca, valamint a Bajcsai utca II. csapata is és az már most biztos, hogy ezúttal is lesznek kiélezett csatározások Kiskanizsán. A Móricz Kupa versengésével párhuzamosan a városrész pályáján is láthatnak futballmeccset az esetlegesen „ingázók”, hiszen a Sáskák SE délelőtt 10 órától felkészülési erőpróba keretében a Gelsét fogadja.