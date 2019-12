Vasárnap fitnesz-fesztivált rendeznek Nagykanizsán

Idén ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját a Szan-Dia Fitness Sport Club, amely vasárnap megrendezi idei fitneszfesztiválját. Ami nem jelenthet újdonságot, hiszen csaknem három évtizedre nyúlik vissza a kanizsai klub ezen hagyománya.

A 2019-es a huszonhetedik lesz a sorban és az elmúlt évtizedek hagyományainak megfelelően a HSMK-ban rendezik az évzáró – többi között látványtáncos – programjukat.

A fesztivált december 15-én, tehát most vasárnap rendezik és ahogy eddig is, az év egyik leglátványosabb gálaműsora ebben az évben is kétszeri előadást takar, hiszen 15 és 18.30 órától is megtekinthetik az érdeklődők, szülők a rendezvényt. Ilyenkor mutatják be a Szan-Dia Fitness SC azon koreográfiáit, melyekkel az év során a látványtáncos nagy viadalokon szerepeltek és amelyek a legnagyobb sikereket aratták.

A HSMK színháztermében az érdeklődők viszont nem csak 2019 legsikeresebb táncosait, formációit láthatják. A nagyérdemű előtt az egyesület előrukkol a jövőbeni attrak­ciói­val is, melyekkel vélhetően ugyanúgy remekelni fognak az elkövetkező nemzetközi versenyeiken, de már 2020-ban.