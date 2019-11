Vasárnap a Ferencváros otthonába látogat a ZTE FC

Két hónappal a telt házas ZTE FC–Ferencváros-mérkőzés után újra ez lesz a párosítás a labdarúgó NB I. 13. fordulójában. Azzal a különbséggel, hogy vasárnap (18.00) a Groupama Arénában találkoznak a felek, hiszen a címvédő Ferencváros lesz a házigazda, az újonc ZTE FC pedig a vendég.

Szeptember 22-én Zalaegerszegen mondhatni, hogy emlékezetes összecsapást vívott a két csapat. Egyrészt a telt ház (11 ezer néző) is remek hangulatot adott a mérkőzésnek, másrészt fordulatokból sem volt hiány. Sokáig úgy tűnt, hogy a ZTE FC Ikoba találatával akár nyerhet is, de érkezett Leandro (87.), majd Tokmac (92.), és Szerhij Rebrov együttese a maga javára fordította a mérkőzést.

Vasárnap a Groupama Aréban becslések szerint szintén lesznek 10 ezren, ami ott nem számít telt háznak, de nem is kevés néző.

Közismert a két szurkolótábor jó viszonya, így Zalaegerszegről is biztosan utaznak majd a fővárosba. A ZTE FC-re pedig az a feladat vár, hogy a legjobb formában lévő csapat otthonában próbáljon javítani a mérlegén. Nem tűnik egyszerűnek… Ráadásul a védelem alapemberének, Zoran Lesjaknak a múlt szombati edzőmérkőzésen húzódott meg a combizma. Kérdéses a játéka.

– Valóban kérdéses Lesjak pályára lépése, mert az is kérdés, hogy érdemes-e kockáztatni vele kapcsolatban – ismerte el dr. Dobos Barna, amikor a pénteki edzés előtt leültünk vele beszélgetni. – A rásérülés veszélye még megvan, úgyhogy a mérkőzés előtt kell meghoznunk a döntést. Lesjak mellett Barczi Dávid és Tamás Krisztián sem áll rendelkezésre, viszont Kiss Máté és Oleg Golodiuk, akik eddig hiányoztak, egyre jobban benne vannak a játékban.

A vasárnapi ellenfelet nem kell bemutatni. A Fradi az a Fradi, másrészt a Ferencváros lendületben van, az Európa-ligában csoportkörös, kerete ennek megfelelően bő és erős.

– Tudjuk, ki az ellenfél, de ahogy nemrég Egerszegen, úgy vasárnap is szeretnénk egy ki-ki meccset játszani – mondta Dobos Barna. – Mi abban a helyzetben vagyunk a 11. pozícióban, hogy bárki is az ellenfél, kellene a pont, kellenének a pontok. Tisztában vagyunk vele, hogy a Ferencváros otthonában ez mekkora bravúr lenne, de meg kell próbálnunk. A fővárosiak a legutóbbi fordulóban hatot rúgtak Debrecenben, hazai pályán a mérlegük négy győzelem, egy döntetlen csupán, öt lőtt és egy kapott góllal.

– Ez csak statisztika, nem ez dönt. Változtatnak játékukon a cél érdekében? Illetve az erőnlét is fontos szempont lehet.

– A védelembe mindenképpen bele kell nyúlni, de meg kell oldanunk ezt a kérdést. Meglepetést szeretnénk, de ehhez nemcsak védekezésben, hanem támadásban is jó teljesítményt kell nyújtani. Válogatottszünet után vagyunk, itt a kérdés az, hogy például a Ferencvároshoz is milyen állapotban érkeztek vissza azon játékosaik, akik az elmúlt két hétben nemzeti együtteseinkben szerepeltek.

Ami az erőnlétet illeti, folyamatosan mérjük a játékosaink állapotát, és egyre jobbak a mutatók. Ebben az is közrejátszik, hogy többen menet közben érkeztek a csapathoz, és most kezdik utolérni magukat. De kell is a jó erőnlét, hiszen a vasárnapival együtt még öt meccs – négy bajnoki és egy kupatalálkozó – vár a csapatra idén. Ezekből ki akarjuk hozni a legtöbbet.