Varga Zalán bajnoki címe

A birkózók nem pihennek, hiszen az egy héttel korábbi Diák I. korosztály után a legutóbbi hétvégén a Diák II. korosztály számára is megrendezték az országos diákolimpiai döntőt.

A zalai színeket képviselő versenyzők három éremmel tértek haza az erőpróbáról, a megyeszékhelyi Varga Zalán például aranyérmet nyert.

A Karcagon lezajlott kötöttfogású diákolimpiai döntőben 172 fiatal indult, akik a területi selejtezőkön nyertek jogot az országos megmérettetésen való indulásra. A zalaiak közül a legjobb eredményt az egerszegi Öveges-iskola diákja, Varga Zalán érte el, aki az 50 kilogrammos súlycsoportban diákolimpiai bajnok lett. A döntőben is technikai tussal győzedelmeskedő Varga Zalán idén megnyerte a kötött-, illetve a szabadfogású magyar bajnokságot, most pedig a kötöttfogású diákolimpiát is.

Két tófeji fiatal, Fatér Ferdinánd bronz-, míg Lukács Egon ezüstérmet szerzett.

A zalai diákok helyezései. 29 kg: 3. Fatér Ferdinánd (Tófej, Kincskereső-iskola). 50 kg: 1. Varga Zalán (Z. Öveges-iskola). 54 kg: 2. Lukács Egon (Tófej, Kincskereső-iskola), 5. Lendvai Miklós (Z. Ady-iskola). 58 kg: 5. Farkas Gergő (Tófej, Kincskereső-iskola). A fiatalok egyesületi felkészítői Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland (ZBSE), valamint Szanati József (Tófej) voltak.

A kadett kötöttfogású magyar bajnokságon Tatabányán a Zalaegerszegi Birkózó SE versenyzője, Bartáky Marcell a 92 kg-os súlycsoportban az ötödik helyen végzett.