Vannak tanulságok is a zalaiaknál az NB III.-as rajt után

Az első fordulót rendezték meg a labdarúgó NB III.-ban, és mindjárt bajnoki szünet következik, hiszen a hét végén nem lesz forduló… A nyitányon a zalai csapatok közül a ZTE FC II. tudott csak nyerni, amely zalai rangadón diadalmaskodott Nagykanizsán. Az újonc Tarr Andráshida SC hazai pályán kapott ki.

Természetesen nem fáradt el a mezőny, hogy máris pihenőt kelljen adni, egyszerűen arról van szó, hogy a hét végén rendezik a MOL Magyar Kupa főtáblájának első fordulóját, így – az NB I. és az NB II. kivételével – nem rendeznek bajnoki fordulót.

Ugyan az új pontvadászat FC Nagykanizsa – ZTE II. bajnoki mérkőzése csendesebbre sikeredett a labdarúgó NB III. Nyugati csoportjában, ennek ellenére sokaknak volt fontos a meccs, melyet végül 2-0-ra az egerszegiek nyertek meg. Bozsik József, a ZTE II. vezetőedzője elmondta, fontos volt számukra, hogy ami az elmúlt szezon végén körvonalazódott csapatuk szereplése esetében, az a mostani sorozatban is folytatódhasson.

Néhány hónapja a Nyugati csoportban kiegyenesedve, a harmadik ligabeli helyüket megtartva várhatták a mostani pontvadászatot, s rögtön egy megyei rangadóval indítottak – ezúttal már javarészt az egerszegi utánpótlás fiataljaival. Ne feledkezzünk meg persze az olyan tényezőkről sem, mint például Beke Péter személye, akin érződik, hogy a ferencvárosi utánpótlásból azért mégiscsak kikerülhetett a hamburgi labdarúgóközegbe – hogy a nyártól aztán immár újra a magyar pályákon futballozhasson.

Nagykanizsai oldalon ugyanakkor faramuci helyzet állt elő a ZTE II.-vel szembeni bajnokijuk apropóján. Három támadójuk is hiányzott eltiltás miatt: Ekker Milánt, Péntek Adriánt és Török Milánt is a Tatabánya ellen állították ki a 38. fordulóban… Ehhez tegyük hozzá, hogy két kulcsjátékosuk, Papp Szilárd, illetve Szegleti Gergely néhány hete távozott a klubtól, emellett sérült – és fontos szerepet játszó – labdarúgóik felépülése még hosszú időt vehet igénybe. Ezzel máris eljutottunk oda, hogy egy soha nem látott felállásban léphetett pályára a házigazda – a még be nem épült újakkal a soraiban természetesen. Néhányukat még nem csupán be, de fel is kell építenie a dél-zalaiak szakvezetésének a továbbiakra, bár azt is tegyük hozzá, Kószás Krisztiántól az előre játékban láthattunk már biztató jeleket. A folyamatoknak az lehet tehát a kulcsa, hogy mikorra sikerül az együttest újra igazi csapattá formálni.

A harmadik vonalba két év után visszatért Tarr Andráshida SC 3-1-re kapott ki idehaza a Gyirmót FC II. csapatától, ám Dobos Sándor vezetőedző szerint kicsivel több rutinnal elkerülhető lett volna ez a vereség, de ő is tudja, fiatal még a csapata.

– Az első tíz perc úgy telt el, hogy kerestük a játékunkat, utána már kiegyenlített volt a meccs, és lőttünk egy kapufát is – hallottuk a szakvezetőtől. – Azt gondolom, hogy nekünk állt a mérkőzés, ám jött a második félidő, amikor két perc alatt két gólt kaptunk az 53. és az 54. percben. Ebben a rutintalanságunk is benne van, hiszen egy megpattanó lövés után szerzett vezetést az ellenfél, de rögtön ezután hibáztunk és jött a második gól is. A rutintalanságon viszont gyorsan túl kell lépni, erre nem szabad sokáig hivatkozni. Hozzáteszem, nulla-kettő után nálunk tapasztaltabb csapatok is nehezen állnak fel, de összességében keményebbnek kell lennünk, hiszen ez már egy másik osztály.