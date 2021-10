Van mit javulni a ZTE RK röplabdásainak

Két erős ellenféllel kellett felvennie a küzdelmet a ZTE RK női és férfi NB II-es röplabda-csapatainak az újabb fordulóban. A találkozókon a tisztes helytállásban bíztak az egerszegiek edzői.

NB II, férfiak:

ZTE RK–MÁV Előre Akadémia 0:3 (–14, –23, –16)

Zalaegerszeg, Ostoros Károly Sportcsarnok. Jv: Nagy, Sík

ZTE RK: Ekler Á., Horváth R., Németh B., Molnár B., Simon L., Németh P. Csere: Légrádi Á., Markó A., Major B., Cieloszyk R. Edzők: Domokos Lajos és Markó Gábor

Határozottan, és eredményesen kezdte a mérkőzést a fehérvári csapat. A játszma elején még pariban volt a ZTE, de 12:8 után elkapta a fonalat a vendégcsapat, ellépett, és innen már csak idő kérdése volt a játszma megnyerése. A második szettben a hazaiak 22:21-ig még vezettek is, de a rutintalanság kiütközött, így ezt a játszmát is hozták a vendégek és a harmadikat is, melyben egy új felállással is megpróbálkoztak a hazaiak, ám sikertelenül.

Domokos Lajos: – Nem tudtunk előrelépni az előző héthez képest. Rengeteget kell gyakorolnunk, még alapvető dolgokat is. Ha ezeket stabilabbá tesszük, jön majd a játszma­győzelem, és remélem, előbb-utóbb a győztes mérkőzés is.

NB II, nők:

ZTE RK – MTK Budapest 0:3 (–12, –5, –17)

Zalaegerszeg, Ostoros Károly Sportcsarnok. Jv: Mezőfy.

ZTE RK: Salzmann Sz., Radóczi L., Bedő-Tálos F., Pete V., Kristály K., Horváth A. Csere: Sandó K., Lázár E., Tóth G., Szűcs K., Penzer L., Tasnádi F. Edző: Tomanóczy Tibor

Az első játszmában jól kezdtek a hazaiak, de hamar kijött a két csapat közötti különbség és az első két szettet simán elvesztette a ZTE. A harmadikban valamelyest szorosabbá tudták tenni a zalai lányok a játékot, de a fővárosiak győzelme egy percig sem forgott veszélyben.

Tomanóczy Tibor: – Sokat kell még dolgoznunk és kevesebbet hibázni. Ellenfelünk erőfölénye a találkozó elejétől érződött, és megérdemelten nyerték meg az összecsapást.