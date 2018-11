Van, aki pihenni fog a ZTE KK keretéből kedden, a Klosterneuburg otthonában

Újabb mérkőzésre készül a Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabda csapata, hiszen kedden (18.00) az Alpok Adria Kupa keretében a BC Klosterneuburg Dukes vendége lesz. A két csapat múlt heti, egerszegi találkozóján a zalaiak simán (101-86) győztek, azonban nem fogja túlterhelni együttesét Bencze Tamás vezetőedző.

A Zalakerámia-ZTE KK csapata a továbbjutás küszöbén áll az Alpok Adria Kupa C-csoportjában, hiszen egy újabb sikerrel gyakorlatilag biztosan nem végezhetne ebben a négyesben a második helynél hátrébb. A bajnoki szereplés viszont egyértelműen fontosabb az egerszegi csapat számára, és a szombati, Kaposvár elleni mérkőzés megmutatta, hogy a csapat kezdőötösének sok a heti kétszeri meccsterhelés. Mindezt Bencze Tamás vezetőedző is megfogalmazta a csapata szempontjából 84-69-es vereséget hozó somogyi találkozó után. És most, az újabb nemzetközi mérkőzés előtt is elmondta.

– Be lehet biztosítani a továbbjutást már kedden, de az látszott Kaposváron is, hogy annak az öt játékosnak, aki a legtöbbet van a pályán, sok a heti két mérkőzés – állapította meg Bencze Tamás. – Pontosabban az a sok, hogy 35 percet a pályán töltsön, ezért nem voltunk szombaton frissek. A következő bajnoki mérkőzésünk a Paks elleni lesz, és ez számunkra most fontosabbnak tűnik a keddinél. Lesz olyan játékos, aki Ausztriában nem lép pályára, és nem azért, mert sérült vagy beteg. A cserepadról nem akarati tényezők miatt nem érkezik annyi segítség, mint kellene, hanem, mert nem vagyunk még annyira jók, vagy képességbeli tényezők játszanak ebben szerepet.

Gyökeres változások vélhetően a ZTE KK keretében sem lesznek a bajnokság hátralévő részében, gondolunk itt arra, hogy nem lesz úgymond lecserélve a csapat. Adódik a kérdés – leginkább a szakvezető által elmondottak után – hogy eleve feladják-e mostantól a továbbjutás lehetőségét az Alpok Adria Kupában.

– Nem, erről szó sincs – szögezte le Bencze Tamás. – Alkalmazkodunk a körülményekhez és a lehetőségekhez, s azokkal próbáljuk kiharcolni a továbbjutást, akik lehetőséget kapnak a játékra. A szombati mérkőzésből azt a következtetést vontuk le, hogy nem voltunk elég frissek, emiatt késtünk mindig egy kicsit. És nem arról volt szó, hogy az öltözőben maradtunk volna az első negyedben. Utána harcolt, küzdött a csapat, nem volt szét­esve, de továbbra is érződött a fáradtság. Mindez ahhoz elég volt, hogy ne tudjunk visszajönni a meccsbe, ahogy korábban ez sikerült.