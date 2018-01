Változások a ZTE NKK keretében

A női kosárlabda NB I A-csoportjában is elkezdődik az alapszakasz második köre, de a ZTE NKK a hét végén szabadnapos. Aminek most örül is Gáspár Dávid vezetőedző, hiszen a keret létszáma megfogyatkozott...

A december 17-i, Győr elleni hazai találkozóval zárta a tavalyi évet a ZTE NKK, azóta nem rendeztek a nőknél bajnoki fordulót. A mostani hét végén viszont a hölgyeknél is indul az év, de egyelőre a ZTE NKK nélkül. Gáspár Dávid vezetőedzőt arról kérdeztük: miként használták ki a hátuk mögött hagyott időszakot. – Most szerencsésnek nevezném, hogy szabadnaposak vagyunk a 12. fordulóban, hiszen így több időnk jut a bajnoki ritmusra történő ráhangolódásra – kezdte ezzel mondandóját Gáspár Dávid. – Mindenki kapott megfelelő időt arra, hogy kikapcsolódjon, a légiósok tíz napra hazautazhattak, de már az év vége előtt visszatértek, és a magyar játékosaink is. Természetesen volt egy program, amit a pihenő alatt is el kellett végezniük, összességében mindenki a megfelelő állapotban tért haza. Kovács Georgina volt az, aki ennyit sem pihent, hiszen ő az U17-es válogatottal Németországban járt egy három mérkőzéses sorozaton. Azonban az új évet nem tudták az előző évi összetételben elkezdeni az egerszegi kosaras lányok. Jurkó Noémi ugyanis keresztszalag szakadást szenvedett, műtér vár rá, s ebben a szezonban már nem térhet vissza. Vincze Virág bokaszalagja szakadt el részlegesen, rá két-három hét pihenő még vár, Varga Kamilla pedig visszatért Sopronba. – Igencsak kevesen lettünk, igazolni pedig most úgy tűnik, nem nagyon tudunk – ismerte el Gáspár Dávid. – Szeretnénk, de jelenleg mindenkinek élő szerződése van, nincs nagyon mozdítható kosaras. Egyébként a szezon elejétől tudtuk, hogy a keretünk nem túl bő, így kell folytatnunk a munkát. A ZTE NKK az 5. helyről várja a folytatást, amely pozíció biztató, de a kiesettek nélkül – főleg a heti edzésekre igaz ez – a helyzetük nem könnyű. Gáspár Dávid megemlítette: az első négy mérkőzésük közül hármat (PNKK, Vasas, PEAC) idegenben vívnak meg, s ezek azok a találkozók, melyeken vendégként is lehet esélyük. Fontos szakasz következik számukra, a négyből egy hazai találkozójuk lesz, de azt a Sopron ellen vívják, vagyis a legerősebb magyar együttes ellen.