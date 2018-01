A válogatott kosaras Kovács Georgina az ünnepek alatt sem pihent

Még karácsony előtt az U17-es női kosárlabda válogatott Németországban lépett pályára, ahol a házigazdák U18-as csapatával vívott három felkészülési mérkőzést. A minszki világbajnokságra készülő magyar válogatottban a ZTE NKK fiatal tehetsége Kovács Georgina is szerepet kapott.

– Október elején kaptam meghívót Völgyi Péter U17-es szövetségi edzőtől az október 30 és november 1 között Székesfehérváron tartandó válogatott összetartásra. A jól sikerült edzőtábor után meghívót kaptam december 19-23 között németországi Heideiberg-ben tartandó válogatott szereplésre is – tájékoztatott a fiatal játékos.

A szakmai stáb, Völgyi Péter szövetségi edzővel, Iványi Dalma és Gáspár Dávid másodedzővel karöltve december 19-én még egy edzést tartott Pasaréten és másnap repülővel indultak Németországba.

Az első nap csak edzés volt, második nap délelőtt és délután is a német válogatottal játszott a válogatott felkészülési mérkőzés. A harmadik nap délutánján újra összecsaptak a válogatottak. A mérleg egy győzelem és két vereség.

-Nagyon jól éreztem magam. Jó volt más stílusú csapatban is játszani. Más szerepem ebben a csapatban, amit meg kell szoknom, de nagyon tanulságos is volt. 20-25 perc lehetőségek kaptam meccsenként. Számomra nagyon nagy lehetőség a válogatott szereplés. Nagy célom és azért is dolgozom, hogy a ZTE NKK mellett a korosztályos válogatottban is meghatározó játékos lehessek és utazhassak a nemzetközi versenyekre (EB, VB) is – foglalta össze tapasztalatait Kovács Gina.

A két ünnep között sem pihent Gina, mivel december 27. és 30. között Székesfehérváron az MKOSZ edzőközpontjában várták az U18-as válogatott összetartására, ahol két nagykanizsai lány, Bánhegyi Beatrix és Zsámár Lili is részt vett. A nyári felkészülés előtt két-három alkalommal fog még együtt dolgozni a válogatott, és itt kell kialakítani a végleges, világversenyekre (U17 VB, U18 EB) készülő keretet.