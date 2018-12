Válaszokat is ad a Pécs elleni meccs a ZTE KK számára

Bencze Tamás szerint csapata mai, PVSK elleni találkozóján sok kérdésre választ kaphatnak, ami a jövőt is befolyásolhatja. A Zalakerámia- ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosarasai szerdán 18 órától lépnek pályára, immár csak három légióssal.

A ZTE KK pénteken kikapott a DEAC vendégeként, hétfőn pedig bejelentette a klub, hogy kezdeményezi ukrán légiósa, Dmitro Gliebov szerződésének felbontását. Természetesen Bencze Tamás vezetőedző egyetértésével, akitől azt kérdeztük a mai, PVSK elleni találkozó előtt: nehéz döntést hozott? – Hogyne, mindenképpen – mondta a szakvezető. – A bajnoki szünet előtt Gliebov jól játszott, s noha elmaradtak a pontjai, de hasznosan kosarazott, és a mutatói is ezt adták vissza. A DEAC elleni találkozón viszont úgy látszott, hogy feladta. Nem jöttek a pontjai, s azt láttam rajta, hogy nem tud átlépni ezen a sikertelenségen.

Amikor pedig azt látom, hogy egy játékosnak szinte megkönnyebbülés, ha lecserélik, és a társai is elbizonytalanodnak, akkor az a történet már „meghalt”… Azért hoztuk meg most ezt a döntést, hiszen a PVSK elleni találkozó választ adhat kérdésekre. Azok a játékosok, akik eddig 10-12 percet kaptak, Dima nélkül több lehetőséghez jutnak. Eldől, hogy profitáltak-e a korábbiakból, abból, hogy az Alpok Adria Kupában többet játszhattak. A helyezt viszont pár kérdést mégiscsak felvet. Eleve feladták-e a PVSK elleni meccset? Illetve az is kérdés, hogy mikor lesz negyedik légiós. Továbbmenve, terveznek- e ötödik külföldi játékos szerződtetését? Ezeket a kérdéseket feltettük Bencze Tamásnak is.

– Azt gondolom, hogy a korábban elmondottakban részben benne vannak a válaszok is – mondta a szakvezető. – Feladni nem adtunk fel semmit, tisztességesen felkészülünk és igyekszünk ugyanígy, vagyis tisztességgel helytállni a nagyon erős PVSK ellen. Itt lesz a lehetőség a játékosoknak, és választ kaphatunk arra is, hogy kell-e ötödik légiós. Ha kell, az sem most jön, talán februárban, és persze, ha lesz erre lehetősége a klubnak. Ami pedig Gliebov pótlását illeti, vannak kiszemeltjeink, bízunk benne, hogy a vasárnapi hazai, Alba Fehérvár elleni mérkőzésen már lesz új kosarasunk, de nem akarunk kapkodni sem.

