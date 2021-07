Utánpótlásban a ZKSE a legjobb

A Pest megyei Csömörön rendezték meg a mountain bike XCO (olimpiai szakág) országos bajnokságát, melyen a megyeszékhelyi Green Zone-ZKSE 21 utánpótláskorú és 6 masters versenyzővel képviseltette magát.

Az egerszegiek továbbra is a legjobb utánpótlásképző műhelynek mondhatják magukat idehaza, hiszen a csapat fiataljai szerezték a legtöbb érmet, szám szerint 11-et az ob-n, és a medálok közül ráadásul három arany volt – összegzett a klub részéről Szabó Zoltán, kiemelve: a kerékpáros fellegvárnak számító Csömörön a versenyzőket most is nagyon jó, technikás pálya várta, mely jellegében ha­sonló volt a ZKSE alsóerdei köréhez. A viadal első részében a hőség és a por jelentett kihívást, majd nagy eső érkezett, így a biciklisek a sarat is kipróbálhatták.

Zalai részről az U13-as korosztályban Szücs Borbála megvédte címét, ráadásul az abszolút sorrendben is csak egyetlen fiú tudta megelőzni – a bajnok, 24 másodperccel. Már-már szokásos aranyérmét szállította U17-ben a válogatott kerettag Bruchner Regina (másfél perc előnnyel a második helyezett előtt), míg U15-ben a ZKSE két versenyzőjének hátát nézték a többiek, s ezúttal Szabó Léna, Szücs Júlia volt a sorrend a dobogó tetején.

Az idei országos bajnokságot az olimpia „árnyékában” rendezték meg, abból a szempontból, hogy az indulási jogot már korábban megszerző (és az elit mezőnyben most is a legjobbnak bizo­nyuló) Vas Kata Blanka és Parti András a célba érkezés után szinte azonnal útra kelt Japánba. Ahol előbbi jövő kedden, utóbbi pedig hétfőn versenyzik majd. A teljesség kedvéért: a harmadik magyar kerékpáros olimpikon, az országúti mezőnyversenyben érdekelt (nem olyan régen a Giro d’Italián is bizonyított) Valter Attila pedig most szombaton áll rajthoz.

A ZKSE eredményei. Nők, U9: 2. Péterffy Nóra Luca, 3. Horváth Anna. U11: 2. Jándli Kira Korina. U13: 1. Szücs Borbála, 3. Kálmán Luca, 4. Ádám Gabriella. U15: 1. Szabó Léna, 2. Szücs Júlia. U17: 1. Bruchner Regina. Férfiak, U9: 4. Horváth Ármin, 6. Békefi Ábel, 8. Horváth Ákos. U11: 4. Bruchner Máté. U13: 3. Martonics Armand, 10. Tímár Péter, 21. Rabi Kristóf. U15: 3. Kálmán Dániel Ákos, 14. Forgács Patrik. U17: 11. Endrédi Máté, 17. Rákosa Bence. Master2: 5. Horváth Szabolcs, 6. Czenki Tamás, 7. Dervalics Gábor, 12. Gubancsik Péter, 17. Káldi Tamás, 18. Kerékgyártó Norbert.