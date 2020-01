Ukrajnában járt edzőtáborban a Kanizsa Box Klub tagja

A Kanizsa Box Klub régi-új igazolása, Benkő László nemzetközi edzőtáborban készülhetett a közelmúltban, amikor válogatott társaság tagjaként Ukrajnában járt.

A 2014 decemberében a kanizsai egyesületnek már egy országos felnőtt bajnoki címet szállító öklöző tavaly, a kötelek közé visszatérve ötödik helyet szerzett az ob-n.

– Szűk két hete érkeztünk meg az ukrajnai Ivano-Frankivszk városába, ahol a Kanizsa Box Klub ökölvívójaként, a Madárfészek Akadémia bunyósainak társaságában képviselhettem az országot – mesélte az edzőtáborról. – A házigazda ukránok mellett lengyel és magyar sportolók edzőtáboroztak a Kárpát-melléki régióban. Napi három edzésünk volt, roppant magas szintű fizikális, illetve sport­ági felkészítéssel, ezeken belül futással, kesztyűzéssel és erősítő technikai edzésekkel.

Benkő László számára a színvonalas gyakorlások mellett az is élmény volt, hogy megismerhette egy másik ország ökölvívó kultúráját.

– Jó csapattal utazhattam és élveztem minden ott töltött napot. Az ukránok igen technikás, ügyes, egyben nyers, és szívós bunyósok, bár e téren minket, magyarokat sem kellett félteni. Kaptam meglepő pofonokat, de ezek kellenek, hogy taktikailag is fejlődhessek. A szakmai stábunk is árgus szemekkel figyelt, illetve a helyi edzők közt is volt, aki dicsérte az ütőerőm. Maga a hely is csodálatos volt, az Északkeleti-Kárpátok vonulatával. Valószínű, hogy még sportolóként is visszatérek majd Ukrajnába. Innentől pedig már itthon készülök a február 2-án kezdődő nemzetközi Bocskai Emlékversenyre.