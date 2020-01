Újra nagy csatákat hozott a Szív Szerszámsziget Emléktorna

Az új év kezdetén tizenegyedik alkalommal rendezték meg a zalai megyeszékhelyen a Szív Szerszámsziget Emléktornát, amely hagyományosan emléket állít az elhunyt magyar és zalai sportolóknak, másik, cseppet sem elhanyagolható különlegessége, hogy 24 órán át zajlik. Az idei torna kiegészült az öregfiúk számára kiírt Bán István Emléktornával is.

Pénteken este nyolc órakor indultak a küzdelmek az egerszegi Kölcsey-gimnáziumban, ahol a 16 résztvevő együttes négy csoportban kezdte meg a csatározásokat. Az éjszaka szépen el is telt a csoportmeccsekkel, ám nem voltak egyedül a csapatok, hiszen a lelátón is sokan kitartottak mellettük. A kialakult sorrendnek megfelelően a csoportok első két helyezettjei folytatták az egyenes kieséses küzdelmeket, ám szombaton reggeltől a Bán István Emléktorna meccsei következtek.

Az öregfiúk tornáján a hat csapat körmérkőzést vívott egymással, majd a kialakult sorrend alapján következett egyfajta rájátszás a végső helyezésekért. Az elődöntőből a Kávás-Galeri és a szombathelyi Ablak Pláza jutott a fináléba, melyben végül a Kávás győzött, míg a bronzérmet az Ostrom Gumiszerviz szerezte meg.

Bán István Emléktorna. Elődöntő: Kávás Galeri –PERSZE 5-0, Ablak Pláza –Ostrom Gumiszerviz 1-0. Bronzmérkőzés: Ostrom Gumiszerviz–PERSZE 2-1. A döntő: Kávás-Galeri–Ablak Pláza 4-2.

A végeredmény: 1. Kávás-Galeri, 2. Ablak Pláza, 3. Ostrom Gumiszerviz, 4. PERSZE.

Különdíjak. Legjobb játékos: Tóth Péter (Ablak Pláza). Legjobb kapus: Németh Tamás (PERSZE). Gólkirály: Papp Tamás (Kávás-Galeri).

– Nagyon színvonalas volt az öregfiúk torna, hiszen volt olyan csapat, amiben korábbi élvonalbeli játékos is pályára lépett – összegezett a Bán István Emléktorna után és a Szív Szerszámsziget Emléktorna negyeddöntői előtt Udvarhelyi András, a torna egyik ötletgazdája és jelenleg is főszervezője. – Amit szeretnék kiemelni, az a sportszerűség, hiszen noha voltak szoros meccsek és kiélezett csaták, de a csapatok végig egymásra is figyelve harcoltak.

Az állva maradt csapatok pedig folytatták a viadalt az egyenes kieséssel. Itt is voltak szoros meccsek, akadt nagy feltámadás és persze büntetőpárbaj is. Az elődöntőkre is jellemző volt ez, melyből a Göcsej Nyomda és a Novoker Trejdre jutott a fináléba. A döntő szintén nagy csatát hozott, amit végül büntetőkkel a Novoker Trejdre nyert meg, a bronzérem a Lucullusnak jutott.

Szív Szerszámsziget Emléktorna. Negyeddöntők: Bak SE–Botlábúak 3-0, Göcsej Nyomda–Ostrom Gumiszerviz 2-0, Hajrá Légiósok–Novoker Trejdre 0-1, Lucullus –Som-Tel 1-0. Elődöntő: Bak –Trejdre 0-1, Göcsej Nyomda –Lucullus 2-2 (büntetőkkel: 2-1).

Bronzmeccs: Bak SE– Lucullus 0-4. Döntő: Novoker Trejdre–Göcsej Nyomda 1-1 (büntetőkkel 2-1)

A végeredmény: 1. Novoker-Trejdre, 2. Göcsej Nyomda, 3. Lucullus, 4. Bak SE.

Különdíjak. Gólkirály: Réczeg Martin (Bak). Legjobb mezőnyjátékos: Németh Erik (Lucullus). Legjobb kapus: Horváth Márton (Novoker Trejdre).