Újra itt az NB I: a ZTE FC hazatér!

Hazatér a ZTE FC, amely május 12-én lépett pályára utoljára bajnoki találkozón a ZTE Arénában, ám ennél is hosszabb idő telt el – egészen pontosan hét év –, hogy újra elmondható legyen: ismét NB I-es mérkőzést rendeznek Zalaegerszegen. A szombati (19.30) ellenfél a Puskás Akadémia FC lesz.

Mindkét együttes „lendületből” érkezik, hiszen a Puskás FC a legutóbbi fordulóban hazai pályán 4-1-re verte a Ferencvárost, míg a ZTE FC első győzelmét aratta a Kaposvár idegenbeli, 4-0-s legyőzésével. Először a felkészülésről kérdeztük dr. Dobos Barnát, a ZTE FC vezetőedzőjét, s arról is, hogy véleménye szerint az első siker adott-e új impulzust együttesének.

– Természetesen jó hatással volt mindenkire az első győzelem, de azért azt is el kell mondanom, hogy szó sincs fesztiválhangulatról – mondta a szakvezető. – Ez a győzelem az éves programunk egyik állomása volt, ami most nagyon jól jött. Különösen azután, hogy az első két találkozónkon is volt rá lehetőségünk, hogy eredményesebbek legyünk.

– Szombaton a Puskás FC érkezik, amely tovább erősödött a nyáron. Ellene kellene megszerezniük az első hazai győzelmet. Mit gondol erről?

– Azt, hogy a Puskás FC az elmúlt években is erős keretű csapat és nagyon biztos hátterű klub volt, amely a nyáron még erősebbé vált. A jelenlegi játékoskeret alapján én a mezőny első négy legerősebb keretét látom a felcsútiakéban. Két vereség (Mezőkövesd, Videoton) és két győzelem (Újpest, Ferencváros) a mérlege ellenfelünknek, s azt gondolom, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz ellenük.

Mindenesetre nagyon szeretnénk hazai pályán eredményesek lenni, ehhez védekezésben még egységesebbnek kell lennünk. Hallottam azt a véleményt, hogy fel kell vennünk az NB I ritmusát, de szerintem ezzel nincs gond. Inkább arról van szó, hogy az új játékosok beépítése, a csapat egységének megteremtése – amibe a védekezés is beletartozik – még időt vesz igénybe.

– Stieber Zoltán játékengedélye megérkezett. Pályára lép az új szerzemény?

– Szerintem igen… Most már Grumic is rendben van, csapatkapitányunk, Babati Benjamin sérülése viszont hátráltat bennünket, neki még pihennie kell.

– Milyen hangulatra számít az első hazai találkozón?

– Olyanra, mint amit Kaposváron is tapasztaltam a druk­kereinktől, annyi különbséggel, hogy itthon játszunk. Nagyon jó hangulatot teremtettek, azt kérném most, hogy jöjjenek ki még többen a nézők erre a találkozóra. A szombati ellenfél erősségeit próbáljuk meg kompenzálni azzal, hogy mi viszont itthon játszunk, a saját közönségünk előtt. Legyen ez most a mi előnyünk!

A nyáron a Puskás FC-től érkezett Egerszegre Radó András, aki a felkészülés első heteiben még edzőmeccsen is pályára lépett Hornyák Zsolt együttesében. Ő egészen biztosan sokkal jobban ismeri az ellenfelet, mint a többiek. Csütörtökön jelentették be Felcsúton, hogy a Hajduk Split kölcsönadta a Puskásnak a válogatott Gyurcsó Ádámot. Az, hogy pályára lép-e Egerszegen, nem biztos, de meglátjuk.

A ZTE FC várható kezdőcsapata: Demjén – Bolla, Lesjak, Devecseri, Tamás K. – Bedi, Kocsis, Mitrovic – Radó, Barczi, Stieber.

Még egy információ. Elmarad a jövő péntekre, a Futball éjszakája keretében Szombathelyre meghirdetett program. Éppen ezért sem a ZTE öregfiúk, sem pedig az első csapat nem utazik el a vasi megyeszékhelyre.