Újra edzésbe állnak a zalai sportolók

A múlt héten hozott kormányrendelet alapján hétfőtől Magyarország egész területén lehet edzeni, zárt kapuk mögött sportrendezvényeket tartani. Ami lényeges, hogy nemcsak a profi, de az amatőr és a szabadidős sportban is engedélyezett az edzések megtartása, és több zalai egyesületnél is élnek ezzel a lehetőséggel.

Természetesen nem minden sportágat érintenek ugyanúgy ezek a lazítások, hiszen például a kosárlabdázók és a kézilabdázók befejezettnek nyilvánították az összes bajnokságukat erre a bajnoki esztendőre. A labdarúgók szempontjából viszont lényeges döntés született, de a többi, köztük az egyéni sportágak képviselői is elkezdhetik az edzéseket.

Ami a labdarúgást illeti, az NB I-es csapatok hétfőtől már csapatedzéseket tarthatnak, és a Magyar Labdarúgó Szövetség már korábban kinyilvánította: amint lehetőség lesz rá, a szükséges biztonsági intézkedések betartása mellett újraindítja a férfi és a női NB I-et. Az NB-s és az amatőr bajnokságok sorsáról az MLSZ elnöksége dönthetett, amely hétfőn ült össze. Megkérdeztük Józsi Györgyöt, az MLSZ ZMI megyei igazgatóját, milyen forgatókönyv következik most például a megyei bajnokságban, ám hétfői érdeklődésünkkor még nem tudott konkrétummal szolgálni.

– A kormányrendelet ismert, azonban az MLSZ állásfoglalását meg kell várnunk – válaszolta érdeklődésünkre. – Tudnunk kell, hogy folytatódhatnak-e, és ha igen, akkor milyen formában az amatőr bajnokságok. Addig, amíg nincsenek ezzel kapcsolatban konkrétumok, mi sem dönt­hetünk.

A ZTE FC labdarúgói már hetek óta edzenek. Hétfőtől a csapatedzések is engedélyezettek, Márton Gábor együttese pedig úgy készül, hogy folytatódhat – persze szigorúan zárt kapuk mellett – az NB I sorozata. A klub utánpótlásában is arra készülnek, hogy a jövő héttől akár már csapatedzéseket is tartanak.

– Éppen most egyeztetünk kollégáimmal arról, hogy miként indíthatjuk újra a munkát – árulta el hétfői megkeresésünkre Molnár Balázs, a ZTE FC utánpótlás-szakágvezető­je. – Fiataljaink az elmúlt csaknem két hónapban otthon, egyénileg készültek. Az a cél, hogy újra eddzünk, és fakultatív módon szeretnénk a jövő héttől már edzéseket tartani. Azt nem tudom, hogy az utánpótlás-bajnokságok újraindulhatnak-e, mindenesetre a munkát el kell kezdeni, akár úgy is, hogy egyelőre kisebb csoportokban tartanánk az edzéseket. Egyelőre ezt tervezzük.

A Zalaszám-ZAC atlétái – hasonlóan másokhoz – egyéni edzésekkel próbálták eddig megőrizni kondíciójukat. Úgy értve az egyéni edzéseket, hogy egyedül, „távirányítással”, és amit a körülményeik megengedtek. Kámán Ferenc, a Zalaszám-ZAC vezetőedzője örült az enyhítésnek, és ahogy elmondta, készen állnak újra a közös munkára.

– Edzőkollégáimmal kidolgozzuk, hogy a csoportok miként tudnának újra edzésbe állni – mondta el megkeresésünkre. – Szeretnénk élni a lehetőséggel, egyelőre persze csak szabadtéri edzéseket tartunk, így sem a futófolyosót, sem pedig az erősítőtermet nem használjuk, valamint az öltözőket sem. Egyesületünk tagjai viszont a pályán immár megfelelő körülmények között végezhetik azt a munkát, ami a versenyszezonra történő felkészülést szolgálja.

– Eddig nem voltak csoportos edzések, és mindenki otthon edzett – fogalmazott Tóth László, a Kanizsa Boksz Klub vezetőedzője, aki Nyíregyházáról vasárnap tért vissza Nagykanizsára. – Akiknek van arra lehetőségük, hogy felszereljék otthon, azoknak adtam zsákot és más felszerelést. A többiek futottak és erősítettek. Március közepén álltunk le amúgy, és én is mint pedagógus home office-­ban dolgoztam, dolgozom. Amennyiben a napokban nem rosszabbodik a helyzet, akkor az egyesületnél már úgymond szűkebb körben elkezdünk szabadtéren egy kicsit közösen tréningezni. Ugyan azt még nem tudhatjuk, miként alakul a versenyprogram, de valamilyen szinten azért már álljunk, amikor ismertté válnak bizonyos időpontok.