Újra az Extraligában a Kanizsa Sörgyár SE

Hét év után újra az asztalitenisz Extraligában indul a Kanizsa Sörgyár SE. Az első négy fordulót szeptember 12. és 13. között a fővárosi Ormai csarnokban rendezik, ahol a kanizsaiak új csapattal lépnek asztalokhoz.

Jakabfi Imre csapatvezető elmondta: a szabályok értelmében háromfős csapatok játszanak. Megtartották az előző évben az NB I-es bajnokság két ászát, Végh Zsuzsannát és Mátrai Alexandrát. Melléjük igazolták le a tavalyi extraligás Tatából Turner Andreát, s további két külföldi játékost. Leigazolásukat segítette, hogy az idei évtől több ország engedélyezte, hogy asztaliteniszezői más bajnokságokban is szerepelhetnek. A román Arina Dora Singeorzan Portugáliában él és másutt is játszik csapatbajnokságokban. A szerb Radmila Tominjak fiatal válogatott, aki most először bizonyíthat külföldön.

A kanizsaiak mellett a Budaörs, az Erdért, a Kecskemét, az Orosháza, a Kiskunmajsa, a Nyíregyháza és a Szekszárd indul.

– Sorrendben a Budaörssel, az Orosházával, az Erdérttel és a Kecskeméttel játszunk – fogalmazott Jakabfi Imre. – Mindenki bemutatkozik a csapatban, de reális esélyünk a pontszerzésre az Orosháza ellen lesz.

Az NB II-ben és az NB III-ban pedig már egy fordulót meg is rendeztek. A bajnokságban továbbra is az NB II. Dél-Nyugat csoportjában szerepel a Gyenesdiás ASE. Ők a harmadik fordulóval, szeptember 19-én kapcsolódnak be a küzdelmekbe. A Vonyarcvashegy SE az NB III-ban szerepel, ahogy a Hévíz SK is, amely az előző bajnokságban az NB I. Nyugati csoportjában szerepelt.

NB II., Dél-nyugati csoport:

Kanizsa Sörgyár SE-Polgárdi 11:7. Győztek: Berdár 4, Nemes 3, Nagy 2, Zborai 1, Berdár-Nemes. Csapatvezető: Jakabfi Imre.

A csapat sima győzelmet aratott, a két fiatal utánpótlás játékosuk is biztatóan játszott első NB II-es mérkőzésén.

NB III. Nyugat-Dunántúl: Club-ArBercséni DSE–Vonyarcvashegy SE 11:7. Győzött: Szeredai 3, Illés 3, Tóth P. Hévíz SK–CVSE-Swietelsky Future FM III. 11:7. Győzött: Csiza 3, Tőkés 3, Fehér 3, Hóti és a Csiza–Tőkés páros.