Újra a Göcsej Ringen

Tavaly váratlanul megszakadt a Kustánszeg SE sorozata a roncsderbi országos bajnokságban, így a csapat hivatalosan augusztusban indult utoljára versenyen. Eljött viszont az „újranyitás” ideje, amiről Lakatos Dezső, a Kustánszeg SE elnöke beszélt, és arról is, hogy milyen terveik vannak, immár a roncsderbiszövetségen kívül…

Lényeges tisztázni az előzményeket, ugyanis a Kustánszeg SE tavaly nem önszántából lépett ki a Magyar Országos Roncsderbi Szövetség (MORSZ) kötelékéből. A Kustánszegen rendezett ob-­futam után a MORSZ kizárta a csapatot a sorozatból, Lakatos Dezső szerint azért, mert az élő televízióközvetítés nem úgy alakult, ahogy eredetileg tervezték.

– Már az aznapi eredményhirdetésnél közölték, hogy a csapattól pontokat vonnak le, pár nap múlva pedig rendkívüli vezetőségi ülés után kimondták, hogy a Kustánszeg SE-t kizárják az ob-sorozatból – tért vissza a tavalyi évre Lakatos Dezső, amikor idei terveikről kérdeztük. – Versenyzőink szabadon igazolhatóvá váltak, én azt javasoltam mindenkinek, hogy igazoljanak a Nagypáli együttesébe és ott fejezzék be a szezont, hiszen az addigi eredményeiket magukkal vihették. Többen átigazoltak, de volt, aki nem.

Lakatos Dezső szerint az idén a roncsderbiszövetség nem rendezhet versenyeket, ők pedig azt tervezték, hogy belépnek a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségbe, és ők szerveztek volna futamokat, azonban közbejött a koronavírus… Majálisra tervezték, hogy megszervezik az első futamot, de ez is elmaradt…

– Ekkor jött az ötlet, hogy pünkösdvasárnap legyen egy verseny a Göcsej Ringen, amit most már össze is tudtunk hozni – hallottuk Lakatos Dezsőtől. – Természetesen még nézők nélkül, de legalább verseny lesz quadokkal, terep­járókkal és roncsderbis autókkal. Csak olyanok léphetnek majd be a pálya területére, akik regisztrált versenyzők és szerelők.

Ám a kérdés azonnal adódik: mi szükség van nézők nélkül megrendezni a viadalt, hiszen éppen a látvány az, ami miatt értelmük van a hasonló eseményeknek.

– A felvetés jogos, ám a versenyzők már ki voltak éhezve, hogy újra a pályán legyenek – válaszolta Lakatos Dezső. – Segíteni akartuk őket, ráadásul az MNASZ éppen a pünkösdi hétvégétől engedélyezi versenyek szervezését, de még mindig csak zárt kapuk mellett. Amint feloldják a tilalmakat – most úgy számolunk, hogy augusztustól –, akkortól újabb eseményeket szervezhetünk. Az idén nem lesz roncs­derbi országos bajnokság, viszont Gyenesdiás, ahol több futamot is szervezett már klubunk, jelezte, hogy az idén is szeretné, ha lenne egy verseny. Amennyiben lehetőség lesz rá, ezt is összehozzuk, de csak akkor, ha lehetnek már nézők. Ugyanez igaz a kustánszegi Göcsej Ringre is. Itt szintén tervezünk egy roncsderbiversenyt augusztusban vagy szeptemberben.

De már nézőkkel, és a Kustánszeg SE elnöke is kiemelte: a közönség az ő sportágukban is az egyik legfontosabb, amit a maguk példáján tapasztaltak.

– A nézők nagyon hiányoznak, ők legalább olyan fontosak, mint a versenyzők – állapította meg Lakatos Dezső. – Annak idején mi is úgy kerültünk bele az autóversenyzésbe, hogy jártuk a futamokat, nézők voltunk, aztán elkezdtünk versenyezni, majd futamokat szervezni Pulger Istvánnal, aki az ötletgazdája is volt a kustánszegi pályának. És nagyon sok barát van még, akik hiányoznak ebben a helyzetben, de nem tehetünk semmit. Ahogy másoknak, úgy nekünk is jó tanuló év lesz az idei.