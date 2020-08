Újabb négy ZTE FC-játékos kapott meghívót a válogatottakba

Ahogy várni lehetett, fogynak a jegyek a vasárnapi (17.45) ZTE FC–Ferencváros bajnoki találkozóra, amit a labdarúgó NB I. 3 fordulójában rendeznek. A kék-fehéreknél persze nemcsak ennek örülnek, hanem annak is, hogy Babati Benjamin válogatottba történt meghívása mellett további négy ZTE-játékos is kerettag lett a korosztályos csapatokban.

A vasárnapi találkozóra a jegy­értékesítés már megkezdődött. Továbbra is online, valamint péntekig (13–18 óra) a ZTE jegypénztárában, ugyanitt szombaton (9–12), illetve vasárnap 9 órától a kezdésig is megválthatók a belépők. Ezenkívül a Kvártélyház Dísz téri jegyirodában is kaphatók jegyek, illetve a stadion előtti jegyautomatát is választhatják a drukkerek.

A legutóbbi két, Egerszegen rendezett ZTE–FTC találkozóhoz hasonló az érdeklődés, hiszen szerdáig már nagyjából 6–7 ezer szék már gazdára talált, s nem lenne meglepő, ha a rendelkezésre álló jegyek mind elfogynának a vasárnapi mérkőzésre.

A hét elején Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya behívta a jövő heti törökök és az oroszok elleni Nemzetek Ligája-találkozókra a keretbe Babati Benjamint, a ZTE FC csapatkapitányát, szerdán pedig Gera Zoltán, az U21-es csapat edzője is keretet hirdetett a Szlovénia elleni találkozóra. Nem „maradt ki” nála sem ZTE-játékos a névsorból, hiszen Demjén Patrik, Gergényi Bence és Szánthó Regő nevére is érkezett meghívó. A Preisin­ger Sándor edzette U19-es válogatottban is található egerszegi játékos, méghozzá a kapus Köcse Bence révén.