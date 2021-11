Újabb mélypont a PVSK ellen, 13 ponttal kapott ki a ZTE KK

A férfi kosárlabda élvonal 11. fordulójában a PVSK vendégeskedett szombat este Zalaegerszegen. A két irányítóját is nélkülöző ZTE KK-nak három vereség után csak a győzelem lehetett volna elfogadható eredmény, de csak egy félidőn át tudták tartani a lépést a vendégekkel.

Zalakerámia-ZTE KK–PVSK-Veolia 65-78 (21-14, 11-14, 14-22, 19-28)

Zalakerámia-sportcsarnok, 800 néző. Jv.: dr. Mészáros, Goda, Pozsonyi.

ZTE: Guyton 16/3, Bonifert 3/3, Csuti 1, Barnett 14/6, Harris 4. Csere: Horti 6, Simó 4, Németh 11/3, Révész 6/6. Vezetőedző: Teo Cizmic.

PVSK: Haynes-Jones 15/3, Hőgye, Bíró 2, Ivosev 15, Gordon 13/9. Csere: Bryson 25/18, Brkic 8, Illés, Goldring. Vezetőedző: Dragan Alekszics.

Hazai oldalon Guyton kezdett irányítóban, nagyon igyekezett, de a pécsiek minden eszközt bevetettek, hogy hibára késztessék. Jobb zalai kezdés (3. p.: 6-3) után Bryson triplája az első pécsi előnyt (10-11) és az első hazai időkérést hozta a 7. percben. Sikerült rendezni a kék-fehér sorokat, az irányítóba beszálló Németh például „fű alatti” hármassal vétette észre magát (9. p.: 17-11). A ZTE alázatosan játszott és jól védekezett, ezzel nyerte az első negyedet. A második 10 perc elején Németh remek betörésére Bryson harmadik triplája volt a válasz, de Révész is betalált távolról. Hazai hibákat kihasználva zárkózott a PVSK (15. p.: 26-24), ennél is nagyobb baj volt azonban, hogy Barnett begyűjtötte harmadik személyi hibáját. A hazaiaknál Simó és Németh is remek dolgokat produkált, de mindketten képesek voltak nagy hibákra is. A zalai védekezésre nem lehetett panasz, és a kevés pont a támadásban finoman szólva nem túl acélos ZTE szempontjából volt kedvező. A félidő végén, hazai időkérés után Guyton harmadik betörésre bedobta azt a kosarat, amiért beküldték a pályára, a csapat pedig tisztességes teljesítménnyel megnyerte az első félidőt (32-28). A részsikerhez kellett az is, hogy a PVSK 27 százalékban váltsa pontra a dobásait.

Bryson már ötödik hármasát dobta fordulás után, miközben a ZTE támadójátéka egyre inkább esetlegessé vált (25. p.: 40-40, 27. p.: 42-44, 28. p.: 42-47). A Pécs valósággal megbénította a hazaiak pontszerzési próbálkozásait, a zalaiak vért izzadtak minden egyes pontért. A záró negyed 50-46-os baranyai vezetéssel indult, ez a különbség rendesen a férfi kosárlabdában nem ügy, ám ezen az estén ijesztően soknak látszott. A 32. percben 52-55-re zárkózott a ZTE, ám számára ez volt a játékrész csúcspontja. A PVSK egyre magabiztosabbá vált, míg a Zete már csak vergődött az utolsó percekben (34. p.: 57-67). A meccs vége hazai szempontból katasztrófába fordult, hangos fütty és elégedetlenség kísérte az öltözőbe a csapatot.

Teo Cizmic: „A Pécs tökéletesen felkészült belőlünk, kihasználta a gyengeségeinket, rengeteg eladott labdára kényszerített bennünket. A sérülések sajnos a csapat heti edzésmunkájára is rányomták a bélyegüket. A kialakult helyzet miatt a klubnál mindenki felelős, én is vállalom a magam részét.”

Dragan Alekszics: „Sajnálom a Zetét a sok sérültje miatt. Mi az első félidőben nem játszottunk jól, de a fordulás után sikerült rendeznünk a sorokat: feljavult a védekezésünk és végre beestek a hármasok is.”