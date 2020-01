Újabb amerikai támadót igazolt a ZTE FC!

Szerdán ismét „éles” meccset játszik a ZTE FC labdarúgó csapata, hiszen már a felkészülés kezdetét elhangzott: a téli edzőmérkőzések közvetlenül szolgálják a január 25-i tavaszi nyitányra történő felkészülést, A ZTE FC szerdán (15.00) a muraszombati, a szlovén első ligában szereplő NK Mura vendége lesz, de már egy új igazolással, az amerikai Eric McWoods-szal.

Meccsritmusban tervezte meg rövid téli felkészülését a ZTE FC, azaz a betervezett három téli gyakorlómeccs gyakorlatilag olyan szerepet tölt be, mintha „éles” találkozó volna. Idő tényleg kevés áll rendelkezésre.

Szombaton a ZTE FC a nagy hírű Dinamo Zagreb vendége volt, s ugyan 2-0-ra kikapott az ősszel még az Bajnokok Ligájában szerepelt horvát rekordbajnoktól, a mérkőzés összképe zalai szempontból nem nézett ki rosszul. Egy lényegesen erősebb csapattal szemben a védekezés jól működött. A kapott két gól ennek talán ellentmond, azonban voltak olyan helyzetek, amiket viszont jól oldottak meg a pályán az egerszegiek. Voltak helyzetei is, s ami ősszel is gondot jelentett, hogy a befejezésekben nagyobb pontosság kell.

Szombaton igencsak foghíjas kerettel utazott Zágrábba a ZTE FC, ám szerdán már bővebb keret áll dr. Dobos Barna vezetőedző rendelkezésére. A ZTE FC kedden bejelentette, hogy leigazolta az amerikai Eric McWoods-ot, aki a legutóbbi szezonban Észtországban futballozott a JK Trans Narva csapatánál, amely a hatodik helyen végzett. Észtországban tavaszi-őszi rendszerű a bajnokság, novemberig tartott a sorozat. Eric Woods első európai idényében 31 találkozón 13 gólig jutott és adott 5 gólpasszt is.

-Hétfőn érkezett hozzánk Eric Woods, aki egy dinamikus támadó és a kapu előtt mindig keresi a labdát. Gyors, olyan erényei vannak, aki segíteni tud nekünk – mondta el új játékosáról Dobos Barna vezetőedző.

Szerdán szintén a csapattal tart a horvát Stjepan Ostrek, és a Lendváról érkezett középpályás ő lehet az újabb igazolása a zalaiaknak. Szépe János is visszatért az együtteshez, aki Szeged járt próbajátékon. Tamás Krisztián lábáról szerdán veszik le a gipszet, ő még nem mozoghat, a másik sérült Barczi Dávid viszont már dinamikusabb futóedzéseket is végezhet. Dobos Barna elmondta, hogy húszfős kerettel utaznak Muraszombatra és minden játékosnak 45 perc játéklehetőséget szeretne biztosítani.

Szerdán elvileg egy gyengébb ellenfél következik, mint volt szombaton, de az NK Mura mégis kemény ellenfélnek ígérkezik. Jelenleg a tízcsapatos szlovén első liga 5. helyén áll, amely húsz forduló alatt 33 pontot gyűjtött úgy, hogy csak három vereséget szenvedett. Meccsei csaknem felén ikszelt, hiszen kilenc alkalommal zárt döntetlenre. A muraszombatiak a nyáron az Európa-ligában is indultak, igaz, az első körben kiestek.