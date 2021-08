Új edzővel és átalakult kerettel indul a másodosztályban a ZTE NKK

Munkához látott a ZTE NKK női kosárlabdacsapata, mely több mint két évtized után a másodosztályban indul, ám a cél egyértelmű: viszszajutni az A csoportba. Hétfőn sajtótájékoztatón ismertették a terveiket.

A Zalakerámia Sportcsarnokban Tóth László ügyvezető köszöntötte a megjelenteket, és azzal kezdte: sajnálják, hogy el kellett engedniük az élvonalbeli tagságot, bár dolgoztak azon, hogy az utolsó helyezés ellenére maradjanak a legjobbak között. Ám lehet, hogy ez az egy év még jót is tesz, mert megújulhatnak és a támogatók felé is azt mutathatják: érdemes őket segíteni.

Bencze Tamás sportszakmai menedzser felidézte az egy évvel ezelőtti helyzetet, amikor augusztusban állt öszsze a keret, és elismerte: reálisan nézve nem ütötték meg az A csoport szintjét.

– Az elsődleges célunk az volt, hogy a város mellénk álljon és lássa, hogy érdemesek vagyunk a bizalomra – mondta Bencze Tamás. – A keret kialakításánál először azt mértük fel, ki az, akit érdemes megtartani a legutóbbi csapatból, illetve fiatal, ambiciózus edzőt kerestünk, aki főállásban vállalja el a feladatot. Úgy érzem, Czukor Bence személyében megtaláltuk a megfelelő szakembert, és mindenben segítjük őt. A soproni női akadémián dolgozott eddig, segítője pedig Rózsás Gábor lesz, aki tavaly is nálunk dolgozott. A tréner azt mondta: köszöni a lehetőséget, ami felelősséget is jelent, hiszen a visszajutást várják el a vezetők.

– Olyan játékosokat igyekeztünk szerződtetni, akik motiváltak és képesek nyerő emberekké válni – említette Czukor Bence.

Ami a keretet illeti: a rutinos Gorjanácz Ágnes már játszott a ZTE NKK-ban, ahogy Papp Regina is. Visszatért Szombathelyről Kovács Georgina, neki is van élvonalbeli múltja. A többiek reményteljes kosarasok, mint például Szórád Anna, aki a Kanizsai Vadmacskák együttesében játszott eddig, továbbá a saját nevelésű Horváth Fruzsina és Horváth Fanni. Elhangzott az is: négy profi szerződésű játékosuk van, akik számára az is motivációt ad, hogy ha sikerül a feljutás, akkor jövőre is szerződést kapnak és ők alkotják majd a magyar magot a reményeik szerint újból NB I. A csoportos együttesükben.