Új edző, új célok a kanizsai pólósoknál

A Kanizsa Vízilabda OB I. B-s bajnokcsapatának ügyvezetése tájékoztatta további terveiről a sportág iránt érdeklődőket, s ami már most biztos: új szakvezető is érkezett.

Nem irigyeltük a forgalom miatt Regős Áront, aki néhány napja az U15-ös fiúvízilabda- válogatott szakmai stábjának tagjaként még Portugáliában ünnepelhetett Európa- bajnoki címet, pénteken reggel viszont már az M7-esen autózhatott Nagykanizsa felé. Bár, ahogy megjegyezték, még egy kávéra is volt idejük -, és a lényeg, hogy időben befutottak a vízipólósok sajtótájékoztatójára.

– Az utóbbi tíz esztendő tekintetében a Kanizsa Vízilabda nagyot alkotott, hiszen OB I. B-s bajnokcsapatot adott a városnak, amire joggal lehetünk büszkék – fogalmazott a vízilabdázók ügyvezetője, Balázs László. – Nem nézünk azonban egyszerű idény elé a továbbiakban, hiszen a fejben nem bírt és sikertelen osztályozó után egy olyan ligában maradtunk, ahová a Szombathely mellé megérkezett kiesőként a KSI, valamint a Tatabánya is. A cél ezért is az 1-3. hely megszerzése, tehát abszolút biztosan nem mondhatjuk, hogy a bajnoki célért mehetünk. Ludányi Kadosával abban maradtunk, hogy új edzőt szerződtetünk. Ő maga is megjegyezte már a legutóbbi OB I.-es kvalifikáló előtt, hogy alighanem egy ideig háttérben maradna, de folytatja nálunk technikai vezetőként a munkát. Így került képbe Regős Áron, aki a vízilabda utánpótlásában edzősködött – válogatott szinten is – az utóbbi időszakban.

A 46 esztendős szakember játékosként is megismerhette anno a válogatott miliőjét, illetve emellett jó néhány éven át Olaszországban légióskodott.

– A kitűzött célokat ismerjük, én azonban még merészebbeket fogalmaztam meg magamban – vette át a szót az egri születésű szakember, aki pólózott a Ferencvárosnál, illetve a IX. kerületieknél az utánpótlásban is otthonosan mozgott. – Úgy szeretnék dolgozni Kanizsán, hogy akár fel is juthasson a csapat. Mindebben szakmailag és emberileg is maximálisan támaszkodhatom elődöm, Kadosa meglátásaira.

Nem titok, a munka a szponzorok, támogatók keresése terén sem mindennapi mostanság, a játékosok szerződtetéséről pedig ezekben a napokban határoznak. Ami ellenben már biztosra vehető, az OB I. B-s gárda a felkészülést augusztus 2-án kezdi meg.